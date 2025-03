Periodista reta a Sheinbaum a entregar a Felipe Calderón a EU; “¿quieren un narcopolítico? Váyanse por él a España”

El pasado 6 de marzo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que no se requerirá que México pague aranceles a Estados Unidos a todos aquellos productos dentro del T-MEC.

Lo anterior, luego de que sostuviera una llama con el mandatario estadounidense, Donald Trump.

Por medio de la plataforma X, la Presidenta indicó que este acuerdo es hasta el 2 de abril, cuando Estados Unidos anunciará aranceles recíprocos para todos los países.

Lee también Salinas Pliego reacciona a freno de aranceles de Trump a México; “hay que acostumbrarnos a vivir esperando el perdón”

“Muchas gracias al presidente Donald Trump. Tuvimos una excelente y respetuosa llamada en la que coincidimos en que nuestro trabajo y colaboración han dado resultados sin precedentes, en el marco de respeto a nuestras soberanías. Continuaremos trabajando juntos, particularmente en temas de migración y seguridad, que incluyen reducción del cruce ilegal de fentanilo hacia los Estados Unidos, así como de armas hacia México. Como lo menciona el presidente Trump, no se requerirá que México pague aranceles en todos aquellos productos dentro del T-MEC. Este acuerdo es hasta el 2 de abril, cuando Estados Unidos anunciará aranceles recíprocos para todos los países”, se lee en la publicación de la Mandataria.

Periodista reta a Sheinbaum a entregar a Felipe Calderón a EU

Ante ello, el periodista Jesús Martín Mendoza cuestionó el hecho y sugirió que en la llamada, el mandatario estadounidense pudo haber pedido “la cabeza de un narcopolítico”.

“Me parece que es importantísimo que tengamos acceso a la versión estenográfica de la llamadita de 5 minutos de Donald Trump a Claudia Sheinbaum, para de esta manera poder determinar si también le pidió la cabeza a algún narcopolítico”, expresó durante el programa Atypical Te Ve, canal de YouTube perteneciente a Carlos Alazraki.

Lee también ¿Qué dice el T-MEC sobre los aranceles de Trump a México?; Salinas Pliego responde

Aunado a ello, el periodista retó a la Presidenta y al gobierno mexicano a entregar al expresidente Felipe Calderón a Estados Unidos. “Entonces, a ver, Presidenta, y si usted tanta culpa hecha en Felipe Calderón, órale esa es su oportunidad, agárrenlo y entréguenlo a Estados Unidos, está dando clases en España y dale extradición a España, que lo detenga allá la policía española y agárrenlo y entreguenlo”

“Yo reto al gobierno mexicano que ahorita con las condiciones que están y si quieren un narcopolítico, órale váyanse a España, agarren a Felipe Calderón y entreguenlo a Estados Unidos quiero ver si lo hacen quiero ver si lo hacen”, aseveró.

- El apuntador: La regaste en grande y en vivo, recula. pic.twitter.com/nmMZYVTvo8 — epigmenio ibarra (@epigmenioibarra) March 7, 2025

No obstante, en dicha conversación se encontraba Mariana Gómez del Campo, sobrina de Felipe Calderón, quien se limitó a decir: “pero él no es un narcopolítico”, a lo que el periodista reculó y respondió: “Claro que no, precisamente por eso”.

Lee también Chumel Torres lanza duro mensaje tras freno de aranceles de Trump a México; esto dijo

Finalmente, el periodista reiteró: “Órale ahorita están las condiciones dadas para que vayan, se lo agarren con calzón chino y se lo lleven a Estados Unidos quiero ver si acaso se atreven si quieren hacer una petición al gobierno de España para su detención”.

También te interesará:

Tiktoker rusa que obtuvo residencia mexicana por Sheinbaum revela detención en aeropuerto de Tijuana; conoce la razón

Noroña olvida recortar imagen y revela foto de Lilly Téllez en su galería; senadora se burla de él

René Franco lanza dardo a pintor Fabián Cháirez tras convocar a manifestación pacífica; “su arte es una mier…”

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aosr