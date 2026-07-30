La pensión ISSSTE correspondiente a agosto de 2026 ya tiene fecha oficial de depósito.

El instituto confirmó el calendario de pagos para las personas jubiladas y pensionadas, además de las fechas programadas para los meses restantes del año, incluyendo la entrega de la primera parte del aguinaldo.

Pensión ISSSTE 2026. Foto: Canva

Para miles de beneficiarios, conocer con anticipación el día en que estará disponible el recurso resulta fundamental, ya que permite organizar gastos del hogar, cubrir servicios y planificar sus finanzas mensuales.

¿Cuándo depositan la pensión ISSSTE de agosto?

El ISSSTE confirmó que el depósito correspondiente al mes de agosto estará disponible este jueves 30 de julio, siguiendo el esquema que aplica desde el inicio del año para la dispersión de recursos a personas pensionadas y jubiladas.

Fechas oficiales de depósito Pensión ISSSTE 2026. Foto: ISSSTE

De acuerdo con el calendario oficial difundido por el instituto desde enero, los pagos se realizan antes de que comience el mes al que corresponden. Esto permite que los beneficiarios puedan disponer de su dinero con anticipación, aunque la disponibilidad exacta puede depender de los tiempos de procesamiento de cada institución bancaria.

Lee también: Avanzan proyectos de IMSS e ISSSTE en Plan de Salud para el Oriente del Edomex; buscan mejora de hospitales

[Publicidad]

¿Cuáles son las fechas de pago de la pensión ISSSTE para el resto de 2026?

Tras el depósito de agosto, el calendario oficial establece que los siguientes pagos se realizarán en las siguientes fechas.

Pago Pensión ISSSTE 2026. Foto: Creada con IA

El depósito de septiembre está programado para el 28 de agosto de 2026. El correspondiente a octubre se efectuará el 30 de septiembre de 2026, mientras que el pago de noviembre llegará el 29 de octubre de 2026. Finalmente, el depósito de diciembre será el 27 de noviembre de 2026.

Lee también: Lluvias exhiben fallas en hospital del ISSSTE en Hermosillo; reportan filtraciones e inundaciones pese a inversión millonaria

[Publicidad]

¿Cuándo entregarán el aguinaldo a pensionados del ISSSTE en 2026?

Además del calendario mensual, el instituto confirmó que la primera parte del aguinaldo será depositada durante la primera quincena de noviembre, conforme a la programación oficial.

También te interesará:

¿Cómo hacer pintura blanca con cal?; así puedes preparar tu propia mezcla ecológica y económica

[Publicidad]

Youtuber coloca rastreadores en donativos para Venezuela; descubre que terminaron en la Central de Abasto

Dile adiós a los malos olores en el baño; 5 remedios caseros para quitar el olor a orina del inodoro

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

[Publicidad]

akv