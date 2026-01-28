Pensión del Bienestar 2026: ¿quiénes cobran HOY, 28 de enero?; consulta aquí las letras que tocan

Este miércoles, la dispersión de recursos de la Pensión del Bienestar, correspondiente al primer bimestre de 2026, llegó a su fin.

De acuerdo con el calendario oficial, el Banco del Bienestar mantiene un esquema de pagos escalonados, organizado según la letra inicial del primer apellido de cada beneficiario, con el objetivo de evitar aglomeraciones y garantizar una entrega ordenada de los apoyos.

Este beneficio se entrega de forma directa, sin intermediarios, a través de la Tarjeta del Bienestar. Foto: Programas del Bienestar

¿Quiénes cobrar HOY, 28 de enero?

Este 28 de enero corresponde el turno a las personas cuyo apellido paterno inicia con las letras W, X, Y o Z, quienes reciben el depósito correspondiente al bimestre enero-febrero directamente en su tarjeta del Banco del Bienestar.

Según información institucional, los recursos quedan disponibles desde el momento de la dispersión y pueden retirarse de forma parcial o total en el momento que el beneficiario lo decida.

¿Qué programas del Bienestar reciben pago este 28 de enero?

El depósito de este miércoles aplica para cuatro programas sociales prioritarios.

De acuerdo con la Secretaría del Bienestar, reciben pago quienes están inscritos en la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, dirigida a personas de 65 años o más; la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, destinada a quienes viven con una discapacidad permanente; la Pensión Mujeres Bienestar, enfocada en mujeres de 60 a 64 años; así como el Programa para el Bienestar de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras:

Pensión para adultos mayores asciende a 6 mil 400 pesos bimestrales

Pensión para personas con discapacidad es de 3 mil 300 pesos

Pensión Mujeres Bienestar se establece en 3 mil 100 pesos

Programa para madres trabajadoras otorga mil 650 pesos por bimestre.

Población señala que cubrirán su pensión con programas sociales. Foto: Banco del Bienestar

¿Cómo ubicar sucursales y cajeros del Banco del Bienestar?

Para facilitar el acceso a los recursos, el Banco del Bienestar cuenta con una red de sucursales en todo el país. Los beneficiarios pueden ubicar la más cercana mediante el mapa interactivo disponible en los portales oficiales, el catálogo actualizado de oficinas o la herramienta digital “Ubica tu sucursal más cercana”.

Datos institucionales indican que entidades como Veracruz, Oaxaca, Estado de México, Puebla y Chiapas concentran el mayor número de sucursales operativas, lo que fortalece la cobertura bancaria en zonas rurales y urbanas.

En la Ciudad de México, alcaldías como Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Iztapalapa y Gustavo A. Madero concentran algunos de los puntos de atención más concurridos.

