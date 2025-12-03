Pensión del Bienestar 2025: ¿cómo encontrar el módulo de registro más cercano?

Durante el mes de diciembre, tanto la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar, abrieron su último periodo de registro del 2025, donde las personas que cumplan con requisito mínimo puedan inscribirse del 1 al 13 de diciembre.

El monto que se otorga a los beneficiarios del apoyo económico de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores es de $6,200 pesos bimestrales para hombres y mujeres mayores de 65 años; mientras que, la Pensión Mujeres Bienestar otorga $3,000 pesos bimestrales a mujeres a partir de los 60 años cumplidos.

El registro se realiza de manera presencial, ya que es necesario que acuda el beneficiario con sus documentos para validar su identidad. De igual manera, si necesita el apoyo de algún familiar para trasladarte o llenar el formulario, se puede acudir con un “auxiliar”, quien también deberá presentar su documentación para identificarse.

Acude al módulo de registro para recibir la pensión para adultos mayores. Foto: Cuartoscuro





¿Cómo encontrar el módulo de registro de Pensión del Bienestar más cercano?

La red de módulos de bienestar se encuentran distribuidos por toda la república, con prioridad en las zonas de difícil acceso, para conocer ubicación del más cercano, solo debes ingresar a la página https://ubicatumodulo.bienestar.gob.mx/

Para acceder al mapa debes seleccionar tu entidad y posteriormente el municipio, selecciona la casilla de verificación y da clic en el botón de "Buscar" para que la página arroje la dirección completa del módulo y un mapa de ubicación.

No olvides consultar lo antes posible la ubicación del módulo, ya que el registro se realiza en según la inicial del primer apellido, en un día específico.

El registro se realiza de manera presencial, ya que es necesario que acuda el beneficiario con sus documentos para validar su identidad. Foto: Captura de pantalla

Requisitos para tramitar la Pensión del Bienestar

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cartilla, cédula profesional o credencial del Inapam)

oficial vigente (INE, pasaporte, cartilla, cédula profesional o credencial del Inapam) CURP (Impresión reciente)

(Impresión reciente) Acta de nacimiento (Legible)

(Legible) Comprobante de domicilio (No mayor a 6 meses: teléfono, luz, gas, agua o predial)

(No mayor a 6 meses: teléfono, luz, gas, agua o predial) Teléfono de contacto (celular y de casa)

Pensión Bienestar para Adultos Mayores. Foto: Especial

