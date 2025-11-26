Pensión del Bienestar 2025: ¿qué letras reciben pago hoy, 26 de noviembre?

El Gobierno de México brinda de forma bimestral una serie de apoyos económicos, uno de ellos es Pensión Bienestar, dirigido a todos los adultos mayores de 65 años o más, que residan en el país y cuenten con la nacionalidad mexicana.

La dispersión de pagos está por terminar, lo que significa que miles de personas tendrán su último depósito del año, el cual cubre los meses de noviembre-diciembre.

¿Qué letras reciben pago hoy, 26 de noviembre?

Ariadna Montiel, Secretaria de Bienestar, compartió en redes sociales a principios de mes el calendario oficial de pagos, de acuerdo con esa información, hoy miércoles 26 de noviembre, las letras beneficiadas serán “T”, “U” y “V”.

Hoy es el penúltimo día de pagos, podrás realizar el retiro en cualquier Banco del Bienestar, tanto en cajas como cajeros, sin necesidad de intermediarios y sin ningún tipo de cargo o comisión.

Calendario Pensiones del Bienestar. Foto: Tomada de la cuenta de X de @A_MontielR

¿Otros programas sociales reciben pago?

Durante este mes, también lo fueron otros programas, te contamos cuáles y el monto que se les brindó:

Pensión Personas Discapacidad : $3,200 pesos.

: $3,200 pesos. Pensión Mujeres Bienestar : $3,000 pesos.

: $3,000 pesos. Pensión Programa Madres Trabajadoras: $1,650 pesos bimestrales por hijo de 0 a 4 años. Para niños con discapacidad, el monto es de $3,720 pesos bimestrales hasta los 6 años.

¿Dónde resolver dudas más específicas?

Si presentas algún problema con tu plástico o depósito, podrás consultar el sitio oficial gob.mx/bienestar, donde se contestan algunas de las dudas más frecuentes, para situaciones más específicas, consulta algún Banco del Bienestar o comunícate al número 800 639 4264.

Este beneficio se entrega de forma directa, sin intermediarios, a través de la Tarjeta del Bienestar. Foto: Programas del Bienestar

