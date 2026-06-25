El calendario oficial para la incorporación a los esquemas de protección social del Gobierno de México continúa con su despliegue logístico en territorio nacional.

De acuerdo con los lineamientos emitidos por la Secretaría del Bienestar, las actividades de registro vigentes corresponden de manera simultánea a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y al programa Pensión Mujeres Bienestar.

La estrategia organizativa se ejecuta de forma ordenada mediante un orden alfabético basado en la letra inicial del primer apellido de las solicitantes, buscando optimizar la atención ciudadana en las sedes correspondientes.

Conoce quiénes reciben su depósito correspondiente al bimestre en curso HOY. Foto: Creada con IA (ChatGPT)

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¿Cuáles son los apellidosque se registran hoy 25 de junio ?

Para la jornada del jueves 25 de junio de 2026, la convocatoria convoca de manera específica a las personas con apellidos que comienzan con las letras N, Ñ, O, P, Q, R.

De acuerdo con la normatividad de las Reglas de Operación publicadas en los canales del Gobierno de México, las solicitantes que cumplen con el rango de edad y los criterios de elegibilidad reciben un incentivo económico que se fija en un monto de 6 mil 400 pesos de forma bimestral.

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Documentación indispensable y la figura de la persona auxiliar

Para formalizar la solicitud de manera exitosa en las ventanillas de atención, la Secretaría del Bienestar estipula la entrega obligatoria de un expediente digital y físico. Según el portal de Programas para el Bienestar de la administración federal, los requisitos que se presentan en original y copia consisten de forma estricta en los siguientes elementos:

Acta de nacimiento: Copia certificada legible para la validación de identidad y datos demográficos.

Copia certificada legible para la validación de identidad y datos demográficos. Identificación oficial vigente: Credencial para votar (INE), pasaporte o cédula profesional con fotografía del titular.

Credencial para votar (INE), pasaporte o cédula profesional con fotografía del titular. CURP de impresión reciente: Documento verificado mediante el Registro Nacional de Población (RENAPO).

Documento verificado mediante el Registro Nacional de Población (RENAPO). Comprobante de domicilio: Documento de servicios locales (agua, luz, teléfono o predial) cuya vigencia no exceda los seis meses de antigüedad.

Documento de servicios locales (agua, luz, teléfono o predial) cuya vigencia no exceda los seis meses de antigüedad. Teléfonos de contacto: Números fijos o celulares vigentes para recibir notificaciones sobre el estatus del trámite y entrega de tarjetas bancarias.

Asimismo, las beneficiarias tienen el derecho de registrar a una "persona auxiliar" durante la realización del trámite. Este representante brinda asistencia en gestiones posteriores y debe presentar exactamente el mismo paquete de documentos oficiales ante el personal de la secretaría.

Las autoridades enfatizan en sus estatutos que "estos programas son públicos, ajenos a cualquier partido político", quedando estrictamente prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social.

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Ubicación de los centros de atención oficiales

De acuerdo con la plataforma interactiva de la Dirección General de Operación Territorial del Bienestar, la ubicación de las sedes oficiales para la entrega de documentos se consulta directamente de forma digital.

El Gobierno de México mantiene habilitado el portal web de Ubica tu Módulo (ubicatumodulo.bienestar.gob.mx), donde el usuario selecciona su entidad federativa y municipio de residencia para desplegar la dirección exacta de las mesas de atención más cercanas a su hogar.

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Las jornadas operan en horarios matutinos y vespertinos para garantizar la cobertura total de la población objetivo. Los servidores de la nación recuerdan que acudir en el día correspondiente al apellido agiliza los tiempos de espera y evita saturaciones en los módulos regionales.

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