¡Benny por fin renovó la visa y se estrenó con su primer viaje internacional de trabajo! En este episodio de Estacionados, viajamos hasta el espectacular (y millonario) pueblo de Vail, Colorado, para probar en una Toyota 4Runner el lanzamiento más reciente de BFGoodrich: las nuevas llantas Trail-Terrain T/A Plus. Te contamos todos los detalles de este compuesto diseñado para crossovers y SUVs que promete un 25% más de durabilidad, certificación para nieve severa y por qué vendrán de serie en la famosa pick-up eléctrica Rivian.Por otro lado, Bruno desmenuza el espectacular BMW Concept Neue Klasse M, el prototipo que adelanta las líneas de diseño y la tecnología del próximo M3 de producción. Con una arquitectura de 800 voltios, más de 700 caballos de fuerza y un diseño moldeado por el viento con asientos tipo bucket, abrimos el debate: ¿Logrará convencer a los puristas o sufrirá la furia de los fans del motor a gasolina?Para cerrar, analizamos una noticia de movilidad urbana que está causando revuelo en las calles de la Ciudad de México: el regreso temporal de los patines eléctricos de renta durante la temporada del Mundial. Evaluamos su costo de 3 pesos por minuto, los retos de seguridad vial debido a los baches y por qué deberían extender su cobertura más allá de Polanco, Roma y Condesa.

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