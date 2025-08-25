⁠Pensión Bienestar 2025: últimos días de registro; conoce el calendario para esta semana

Esta semana es la última oportunidad para realizar tu registro a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, así que no te pierdas este beneficio y conoce que día te corresponde realizar tu inscripción.

Esta pensión forma parte de los Programas del Bienestar impulsados por el Gobierno de México, bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. Dicho apoyo tiene el propósito de mejorar la situación de protección social de toda la población adulta mayor, a través de un pago de 6 mil 200 pesos, los cuales se depositan de manera bimestral a través de la tarjeta del Banco del Bienestar, sin intermediarios.

El registro dio inicio el pasado 18 de agosto en todo el territorio mexicano y finalizará el próximo sábado 30 de agosto. Para garantizar una atención justa y un servicio más ágil, la dinámica para el registro es la misma que las veces anteriores, de acuerdo a la primera letra del apellido del interesado.

Pensión Bienestar 2025; ¿a qué letras les toca el registro, hoy 22 de agosto?; esto se sabe. Foto: Generada con IA

¿Qué letras podrán registrarse esta semana?

El itinerario de esta semana tendrá la misma dinámica que la semana pasada. De esta manera, el calendario quedaría así:

Lunes 25 de agosto: A, B, C

Martes 26 de agosto: D, E, F, G, H

Miércoles 27 de agosto: I, J, K, L, M

Jueves 28 de agosto: N, Ñ, O, P, Q, R

Viernes 29 de agosto: S, T, U, V, W, X, Y, Z

Si por algún motivo no puedes realizar tu registro el día que te toca, el sábado 30 de agosto pueden asistir todas las letras, para todos aquellos que deseen inscribirse de último momento. El proceso de registro tiene un horario de atención de lunes a sábado de las 10:00 a 16:00 horas, en tu módulo del bienestar selecto.

Pensión Bienestar 2025; conoce el calendario de esta última semana de registros. Foto: 'X' @bienestarmx

¿Qué documentos se requieren para el registro?

El programa de apoyo esta dirigido para todos los ciudadanos mexicanos que tengan a partir de 65 años en adelante, sin ningún tipo de distinción. Para poder realizar tu registro a la pensión es fundamental que cuentes como los siguientes documentos en tiempo y forma:

Acta de nacimiento

Identificación oficial vigente (credencial para votar INE, pasaporte vigente, cédula profesional, cartilla militar o credencial INAPAM)

CURP (impresión reciente)

Teléfono de contacto (celular y/o casa)

