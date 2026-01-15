Con materiales de la más alta calidad, y asesoría de profesionales en diseño y construcción, 21 familias indígenas de Teotitlán del Valle mejorarán sus viviendas gracias a la suma de esfuerzos entre Cemex y la Fundación Comunitaria Oaxaca.

Los originarios de la región accederán a los beneficios del programa Patrimonio Hoy de Cemex, que permite a las familias adquirir materiales para la construcción o mejoramiento de sus viviendas, recibir asesoría en el diseño de la obra, así como el uso y control de los insumos junto a la supervisión del proyecto.

“A través de esta colaboración con la Fundación Comunitaria Oaxaca, Cemex impulsará el mejoramiento de más viviendas familiares con un programa que, desde 1998, ha beneficiado a más de 670 mil familias en todo el país, el cual ha sido reconocido internacionalmente por su impacto social, y que es muestra del compromiso de la compañía por el desarrollo de las comunidades y la construcción de un mejor futuro para todas las personas”, dijo Carlos Garza Galán, Vicepresidente de Asuntos Corporativos, Sostenibilidad y Comunicación de Cemex México.

Colaboración que mejora el patrimonio

La acción conjunta entre la fundación y la compañía de materiales para la construcción es una respuesta ante la necesidad de mejorar las condiciones habitacionales y las vulnerabilidades económicas en esa comunidad oaxaqueña.

Ahora, con el nuevo esquema de Patrimonio Hoy, que considera capacitaciones, asesorías, programas de ahorro-crédito, suministro de materiales, construcción y supervisión de obra por expertos, las familias podrán llevar a cabo una construcción progresiva de sus viviendas.

Foto: Cortesía Cemex

Entre los materiales que las personas podrán adquirir con Patrimonio Hoy están los cementos Cemex, acero, agregados como arena, grava, prefabricados, material eléctrico, pisos y azulejos, artículos de ferretería y hasta muebles para baño.

Cemex: construyendo un México mejor

En una tierra donde las manos bordan historias en los telares, Cemex se suma para tejer un futuro más sólido, esta vez con cimientos y muros. Así, la compañía mexicana demuestra que la verdadera innovación no solo reside en la tecnología de sus materiales, sino en su capacidad para mezclar la vocación de servicio con las raíces indígenas, fraguando un patrimonio que, al igual que las tradiciones de Teotitlán, está hecho para resistir el paso del tiempo.