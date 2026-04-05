La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha puesto en marcha formalmente el proceso de Pase Reglamentado 2026, un mecanismo institucional que permite a los alumnos de su propio sistema de bachillerato transitar hacia el nivel superior.

Este procedimiento, gestionado por la Dirección General de Administración Escolar (DGAE), es el único camino administrativo para que los egresados de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) y del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) continúen su formación profesional dentro de la institución sin necesidad de realizar un examen de selección externo, siempre que cumplan con los requisitos de tiempo y promedio.

Regreso a clases al CCH Sur, tras cuatro meses de permanecer en clases en línea, tras el asesinato de un alumno en el plantel. Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL

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Fechas críticas para asegurar el ingreso a nivel licenciatura

El cumplimiento de los plazos establecidos por la administración central es el primer requisito para que el alumno mantenga su derecho al lugar en la facultad de su elección.

El proceso de Pase Reglamentado demanda una atención minuciosa a los tiempos marcados por la institución. De acuerdo con la Dirección General de Administración Escolar (DGAE), el incumplimiento de cualquiera de los siguientes puntos invalida automáticamente la solicitud del estudiante:

Registro de solicitud y selección de carrera: El periodo comprende del 6 al 15 de abril de 2026 . Este trámite se realiza exclusivamente vía internet y requiere que el alumno complete la hoja de datos estadísticos para que el sistema libere el comprobante de registro.

El periodo comprende del . Este trámite se realiza exclusivamente vía y requiere que el alumno complete la hoja de datos estadísticos para que el sistema libere el comprobante de registro. Aclaraciones sobre el registro: En caso de inconsistencias en los datos personales o escolares, los aspirantes cuentan con un margen de maniobra del 7 al 15 de abril de 2026 para solicitar correcciones ante la oficina de registro correspondiente.

En caso de inconsistencias en los datos personales o escolares, los aspirantes cuentan con un margen de maniobra para solicitar correcciones ante la oficina de registro correspondiente. Actualización de identidad digital: Durante la semana de l 24 al 30 de abril de 2026 , los estudiantes deben acudir a la toma de fotografía, firma y huella digital. Este paso es indispensable para la posterior expedición de la credencial universitaria.

Durante la semana de , los estudiantes deben acudir a la toma de fotografía, firma y huella digital. Este paso es indispensable para la posterior expedición de la universitaria. Validación de la historia académica: Para los alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria ( ENP ), la revisión se realiza de l 27 de abril al 17 de junio de 2026 ; para el Colegio de Ciencias y Humanidades ( CCH ), el periodo es del 25 de mayo al 17 de junio de 2026.

Para los alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria ( ), la revisión se realiza de ; para el Colegio de Ciencias y Humanidades ( ), el periodo es del Publicación de resultados: La asignación final de carrera y plantel se dará a conocer del 21 al 31 de julio de 2026 a través del portal oficial de la DGAE.

La asignación final de carrera y plantel se dará a conocer del a través del portal oficial de la DGAE. Obtención de documentación e inscripción: Una vez asignado el lugar, el alumno debe descargar su carta de aceptación y orden de pago entre el 21 y 31 de julio, para concluir su inscripción formal en los planteles del 3 al 7 de agosto de 2026.

Regreso a clases al CCH Sur, tras cuatro meses de permanecer en clases en línea, tras el asesinato de un alumno en el plantel. Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL

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Consideraciones técnicas sobre la asignación de lugares

De acuerdo con el Reglamento General de Inscripciones de la UNAM, la prioridad para ocupar los espacios disponibles en las carreras con mayor demanda se determina por el promedio obtenido y la regularidad académica (haber concluido el bachillerato en tres años).

Es pertinente subrayar que el sistema de registro opera bajo una lógica de estricta prelación; esto significa que, aunque un alumno posea un promedio elevado, si realiza su registro fuera de los tiempos señalados (antes del cierre el 15 de abril a las 23:59 horas), perderá la oportunidad de participar en este ciclo.

De acuerdo con la Gaceta UNAM, se recomienda a los aspirantes evitar el uso de dispositivos móviles para el registro y optar por equipos de escritorio (para asegurar la correcta visualización de los paréntesis y caracteres especiales en los formularios). Asimismo, se reitera que el inicio del ciclo escolar 2026-2027 está programado para el 10 de agosto de 2026, fecha en la que los nuevos universitarios deberán presentarse en sus respectivas facultades o escuelas.

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