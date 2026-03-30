¿Bajo rendimiento escolar?; esta beca de la UNAM ofrece apoyo a estudiantes de escasos recursos

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) formaliza el lanzamiento de la convocatoria para la Beca para Disminuir el Bajo Rendimiento Académico (BDBRA) correspondiente al periodo 2026-2.

Este programa se constituye como un mecanismo de equidad educativa que busca mitigar la deserción escolar mediante un estímulo económico.

De acuerdo con el Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior (IESALC), las políticas de apoyo financiero son determinantes para garantizar la permanencia de los estudiantes en sectores vulnerables, especialmente cuando enfrentan rezagos académicos.

Conahcyt confirma que sí dará becas a estudiantes de posgrado del área económico-administrativa de la UNAM. Foto: EL UNIVERSAL, archivo

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¿De cuánto es el apoyo y las fechas de registro?

El apoyo consiste en un pago único de 2 mil quinientos pesos, entregado en una sola exhibición durante el semestre vigente.

Esta iniciativa está dirigida específicamente a estudiantes de licenciatura de cualquier plantel de la UNAM. Las fechas de registro permanecen abiertas desde el 18 de marzo hasta el 6 de abril de 2026, proceso que se gestiona de manera digital.

Requisitos de participación y procedimiento de registro paso a paso

Para acceder a este beneficio, el Comité Técnico Institucional de Becas UNAM establece criterios específicos que priorizan la regularización del alumnado. De acuerdo con los lineamientos de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa (DGOAE), los interesados deben cumplir con la siguiente ruta crítica y requisitos técnicos:

Validación de identidad y estatus: el aspirante debe poseer nacionalidad mexicana y estar inscrito a partir del segundo año o semestre en algún plantel de licenciatura.

el aspirante debe poseer nacionalidad mexicana y estar inscrito a partir del segundo año o semestre en algún plantel de licenciatura. Perfil académico específico: ser alumno regular con un promedio general entre 6.0 y 7.99 , o ser académicamente irregular con un máximo de diez asignaturas adeudadas.

ser alumno regular con un promedio general entre , o ser académicamente irregular con un máximo de diez asignaturas adeudadas. Registro en Sistema INTEGRA: la solicitud de ingreso debe realizarse exclusivamente a través del sitio oficial (www.integra.unam.mx) utilizando una cuenta de correo electrónico activa y la CURP.

la solicitud de debe realizarse exclusivamente a través del sitio oficial (www.integra.unam.mx) utilizando una cuenta de correo electrónico activa y la CURP. Criterio socioeconómico: provenir de un hogar con ingresos mensuales que no excedan los nueve salarios mínimos.

provenir de un hogar con ingresos mensuales que no excedan los nueve salarios mínimos. Calendario de resultados: los folios seleccionados se darán a conocer el próximo 30 de abril de 2026.

Foto: Captura de pantalla en página oficial de UNAM

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La relevancia de estos apoyos trasciende el beneficio económico inmediato. De acuerdo con investigaciones de la Red de Educación Superior de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP), los incentivos dirigidos a estudiantes en situación de irregularidad funcionan como un catalizador para la mejora de la eficiencia terminal.

Al reducir la carga financiera con un pago de exhibición única, el alumno puede concentrarse en la regularización de sus créditos pendientes. "El número de becas otorgadas estará sujeto a la disponibilidad presupuestal", aclara la convocatoria oficial de la DGOAE.

Expertos en pedagogía de la Global Education Monitoring (GEM) señalan que este tipo de programas permite que estudiantes con promedios bajos (pero con potencial de recuperación) eviten el abandono definitivo de sus estudios profesionales. La UNAM reitera que esta beca no es compatible con otros apoyos similares, como la Beca de Excelencia o la Beca Manuela Garín Pinillos, con el fin de diversificar el alcance de los recursos públicos.

Se recomienda a los alumnos verificar que su número telefónico y correo sean correctos para asegurar su localización durante el proceso.

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