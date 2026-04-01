La transformación de los espacios exteriores en santuarios para la avifauna representa una de las acciones más directas y efectivas para mitigar la pérdida de biodiversidad en entornos urbanos.

De acuerdo con el Laboratorio de Ornitología de Cornell (Cornell Lab of Ornithology), la fragmentación de los hábitats naturales obliga a las aves migratorias y residentes a buscar refugios alternos donde puedan satisfacer sus necesidades básicas de supervivencia.

Convertir un jardín (independientemente de su tamaño) en un nodo de vida no solo beneficia a las especies plumíferas, sino que según estudios de la National Audubon Society, también reduce el estrés humano y promueve un control natural de plagas de insectos. Este proceso se fundamenta en un diseño consciente que replica las condiciones del entorno natural.

(FOTO: Especial)

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El método de los 3 pasos para atraer aves a tu jardín

Para lograr una integración exitosa de especies silvestres, el manejo del paisaje debe seguir un protocolo de tres fases técnicas que garanticen la seguridad y permanencia de los ejemplares. Según las directrices de la Royal Society for the Protection of Birds (RSPB), el método se desglosa de la siguiente manera:

1 El primer paso es ofrecer un incentivo irresistible.

Las aves gastan mucha energía volando y buscan lugares donde el alimento sea fácil de conseguir.

Qué hacer: Coloca comederos con semillas (como girasol o mijo) en lugares elevados para protegerlas de depredadores.

Coloca comederos con semillas (como girasol o mijo) en lugares elevados para protegerlas de depredadores. Un consejo: Evita el pan o alimentos procesados, ya que no les aportan nutrientes. Si puedes, añade fruta picada para atraer especies diferentes.

2. Proporciona una fuente de agua limpia

El agua es tan importante como la comida, tanto para beber como para que las aves limpien sus plumas (lo cual es vital para su vuelo y temperatura).

Qué hacer: Usa un recipiente extendido y poco profundo (no más de 5 cm de agua).

Usa un recipiente extendido y poco profundo (no más de 5 cm de agua). Mantenimiento: Es fundamental cambiar el agua a diario para evitar mosquitos y asegurar que esté siempre fresca y atractiva para los visitantes.

3. Crea zonas de refugio y descanso

Un jardín abierto puede ser peligroso para las aves pequeñas. Necesitan lugares donde esconderse si ven un peligro o donde descansar bajo la sombra.

Qué hacer: Siembra arbustos densos o plantas altas que sirvan de "escudo".

Siembra arbustos densos o plantas altas que sirvan de "escudo". Privacidad: Si colocas casitas nido, asegúrate de que estén en un lugar tranquilo y lejos del alcance de mascotas (especialmente de los gatos), para que se sientan seguras de quedarse a vivir ahí.

Más de 130 pajaritos dan la bienvenida a un nuevo día en casa de Alejandra Loera, quien los rescata y rehabilita. (07/04/2025) Foto: Atenea Canpuzano | El Universal

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Sostenibilidad y mantenimiento del refugio biológico

El éxito de un jardín como refugio de vida depende de la constancia en el mantenimiento y la eliminación de riesgos químicos.

De acuerdo con el portal científico ScienceDaily, el uso de pesticidas y herbicidas sintéticos elimina la fuente de proteína principal (los insectos) de muchas aves y puede causar toxicidad acumulativa. La transición hacia una jardinería orgánica es, por tanto, una condición obligatoria para la salud del microecosistema.

La limpieza regular de los bebederos y comederos previene la propagación de enfermedades virales entre las poblaciones de aves. Según los expertos de la Sociedad Zoológica de Londres (ZSL), una desinfección semanal con soluciones suaves asegura que el refugio sea un lugar de bienestar y no un foco de infección. Al seguir estos pasos, el jardín deja de ser un simple espacio decorativo para convertirse en una pieza funcional del corredor biológico de la ciudad.

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