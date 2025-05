Participante de Exatlón denuncia pinchazo en Metrobús de CDMX; “mi vista se nubló y oscureció”

La alerta por pinchazos continúa entre los usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) de la CDMX y las autoridades capitalinas, motivo por el cual se ha invitado a los ciudadanos que extremen precauciones al utilizar el transporte público.

A pesar de que recientemente llegó al Congreso la iniciativa de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada para sancionar con hasta cinco años de prisión la administración sin consentimiento de sustancias, especialmente en transporte y eventos masivos; los casos se siguen registrando dentro y fuera de la red de metro y metrobús.

Aunado a ello, en redes sociales se volvió tendencia la agresión que sufrió el influencer y exparticipante de Exatlón México, Mauricio López, quien compartió un video narrando que fue víctima de un pinchazo mientras viajaba en el metrobús.

La vigilancia en la red del Metro fue ampliada por las denuncias de pinchazos, aseguró la SSC. Foto: Laura Arana / EL UNIVERSAL

Participante de Exatlón denuncia pinchazo en Metrobús de CDMX

Por medio de Instagram, Mauricio compartió un video contando su experiencia en el transporte capitalino y cuáles fueron las señales de alerta que experimentó para determinar lo que había ocurrido.

“Fui al centro y de regreso me subí al metrobús Hidalgo y de ahí me iba a ir hasta Etiopía. Cuando iba en la estación Cuauhtémoc es cuando sentí un "piquetito". No se sintió tan fuerte como una inyección, se sintió más leve; mi primer reacción fue llevar mi mano hacia mi glúteo y después sentí un calambre”, señaló.

⚠️ Participante de EXATLON fue pinchado en el METROBÚS ‼️



MAU WOW, reveló que sufrió un pinchazo en el Metrobús de la CDMX.



“Volteé a mi alrededor a ver si alguien me había hecho algo, cuando mi vista se nubló y oscureció, sentí que me iba a desmayar.”#MauWow #Exatlon… pic.twitter.com/ARsNhtNpU0 — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) May 21, 2025

“Volteé para ver quien estaba a mi alrededor y fue ahí cuando toda mi vista se nubló, sentí que me iba a desmayar. Me pasé a la parte donde van las mujeres y dije en voz alta que venía solo y lo que me habían hecho en el otro vagón”, añadió.

Aún con fuerza, le escribió a su pareja para contarle lo que pasó y compartir su ubicación, asimismo, mencionó que no se bajó del metrobús hasta llegar a su destino: “Ya que llegué busqué a la guardia y le expliqué, le dije que ya había pedido transporte y que por favor estuviera pendiente. En lo que esperaba mi vehículo empecé a sentir dolor como cuando te inyectan”.

Para finalizar, señaló que sólo se trato del susto, que llegó con bien a su casa y recalcó la importancia de compartir la ubicación con un circulo cercano desde el celular.

