MrBeast podría ser sancionado por grabar sobre una pirámide en Calakmul; estas son las escenas

El famoso youtuber estadounidense Jimmy Donaldson, mejor conocido como MrBeast, se encuentra en la mira de las autoridades mexicanas, luego de que en un video publicado el pasado 10 de mayo, el influencer apareciera explorando, junto con su equipo, las zonas arqueológicas de Calakmul y Chichén Itzá de acceso restringido.

Luego de que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), emitiera una tarjeta informativa donde se especificó que la visita del creador de contenido por las ruinas mayas, se realizó en apego a la normatividad de la institución; la controversia aumentó por las recientes declaraciones de la secretaria de Cultura federal, Claudia Curiel de Icaza, donde afirmó que se darán las sanciones correspondientes en el caso.

“Respecto a lo del INAH, le pedí a Diego Prieto (director general del INAH) una ficha, no es la primera vez que pasa, y por supuesto que no estamos de acuerdo, y por supuesto que habrá las sanciones correspondientes porque para eso no son esos espacios”, mencionó.

Leer también: MrBeast se sorprende al explorar Calakmul, zona de Campeche, por 100 horas; "no puedo creer que el gobierno nos deje hacer esto"

El creador de contenido visitó México. Foto: YouTube

Por estas escenas podrían sancionar a MrBeast

De acuerdo con el comunicado del INAH, se explicó que la visita y grabación del influencer se realizó de acuerdo con solicitudes realizadas de manera formal por la Secretaría de Turismo federal y del gobierno de los estados en cuestión.

Asimismo la institución aclaró que el video cuenta con un trabajo de edición que hizo alusión a eventos que no ocurrieron.

“El video posee un amplio trabajo de postproducción audiovisual y hace alusión a eventos que no ocurrieron, como es el que los productores jamás descendieron desde un helicóptero, ni pernoctaron dentro de la zona arqueológica ni tuvieron en su poder alguna máscara prehispánica, pues la que presentan es claramente una reproducción contemporánea. Todas ellas son aseveraciones falsas que obedecen a la teatralidad propia del youtuber en cuestión”.

Sin embargo, al inicio del video que hasta el momento supera 52 millones de reproducciones en la plataforma, se observa al creador de contenido junto con dos amigos y un guía, descendiendo por los escalones de pirámide y explorando el interior de la Estructura II de la Reserva de la Biosfera de Calakmul.

Leer también: Secretaria de Cultura corrige al INAH sobre grabación de MrBeast en Chichén Itzá; "habrá sanciones"

El creador de contenido visitó zonas arqueológicas de México. Foto: YouTube

Aunado a ello, durante el recorrido en dicha zona, tal como se refiere en el comunicado del INAH, aparece cómo el guía sorprende al creador de contenido al sacar una supuesta máscara prehispánica.

Otro de los momentos clave del video retomados por la institución fue el campamento que se muestra dentro de la zona arqueológica, pues MrBeast hace mención que pasaron la noche allí.

El creador de contenido visitó zonas arqueológicas de México. Foto: YouTube

La visita a Chichen Itzá fue otro de los capítulos más criticados dentro del video viral, pues a pesar de que el influencer hizo mención a que respetó el Templo de Kukulkán y no tocó el sitio sagrado; aparentemente voló un dron para ver lo que hay en la punta de la pirámide.

El creador de contenido visitó zonas arqueológicas de México. Foto: YouTube

“Aclaramos que no se realizó vuelo de dron al interior de El Castillo, como falsamente se menciona en el video; dicho vuelo se realizó por fuera de la estructura”.

“El INAH confirma que en todo momento de las grabaciones hubo personal del instituto supervisando que se respetaran las medidas de cuidado y seguridad establecidas, y que no hubiera ninguna afectación al patrimonio arqueológico” añadió la institución.

*Con información de Cristopher Cabello

También te interesará:

Entérate de qué va el caso de Lupita “TikTok”; hija de la influencer murió de un paro cardiorrespiratorio

¿Quién es la “Diva Indigente”?; joven LGBT en situación de calle recibe ayuda de Mitzy

Muere José Mujica; esta fue la última publicación del expresidente en Instagram

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs