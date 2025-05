Esta mañana, en la rueda de prensa para informar sobre el "Encuentro de arte decorativo y utilitario" de Original, la secretaria de Cultura federal, Claudia Curiel de Icaza, informó que se darán las sanciones correspondientes en el caso del youtuber MrBeast, quien el sábado pasado subió un video a su canal de Youtube, en el que se le aprecia a él y su equipo acceder a diferentes puntos de las zonas arqueológicas de Calakmul, Chichén Itzá y Balamcanché.

Esta respuesta se da después de la tarjeta informativa que lanzó el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), en donde se aclaró que todo se realizó dentro de los marcos normativos y que ciertas afirmaciones del vídeo no sucedieron, como que el equipo pernoctó dentro de las zonas o que subieron a un helicóptero para trasladarse a Chichén Itzá.

“Respecto a lo del INAH, le pedí a Diego Prieto una ficha, no es la primera vez que pasa, y por supuesto que no estamos de acuerdo, y por supuesto que habrá las sanciones correspondientes porque para eso no son esos espacios”, respondió Curiel de Icaza a los cuestionamientos hechos por la prensa del caso.

¿Qué dijo el INAH del caso?

En una ficha informativa publicada ayer, el INAH comunicó que la visita de MrBeast y su equipo se hizo dentro de los marcos normativos.

"La visita y grabación se realizó de acuerdo con solicitudes realizadas de manera formal por la Secretaría de Turismo federal y los gobiernos de los dos estados mencionados. Los permisos se tramitaron ante la Coordinación Nacional de Asuntos Jurídicos del INAH, instancia que determinó los derechos aplicables conforme a la ley", se lee en el comunicado.

Asimismo, explicaron que el youtuber solo ingresó a áreas actualmente abiertas al público y sin afectar el ingreso de los visitantes.

"En el caso de Calakmul, también se visitó la subestructura del Edificio II, que, aunque no es un área abierta al público de manera permanentemente, sí brinda acceso tramitando, con anticipación y justificación, una visita programada, como sucede en recorridos que se llevan a cabo con las comunidades aledañas a la zona arqueológica".

El documento también desmiente que se haya sobrevolado un dron al interior de la pirámide de Chichén Itzá, como se presume en el video.

"Dicho vuelo se realizó por fuera de la estructura (...) El video posee un amplio trabajo de postproducción audiovisual y hace alusión a eventos que no ocurrieron".

Entre estos eventos enlistan el descenso en helicóptero, que el equipo que hizo el video haya pasado la noche en la zona arqueológica o que poseyeran alguna máscara prehispánica (la que se puede ver en el video es una reproducción actual, señalan).

"Todas ellas son aseveraciones falsas que obedecen a la teatralidad propia del youtuber en cuestión".

El documento también confirma que, durante la grabación, tanto MrBeast como su equipo estuvieron acompañados de personal del instituto, quienes supervisaron que se respetaran las medidas de cuidado y seguridad establecidas, y que no hubiera ninguna afectación al patrimonio arqueológico.

Por último, aunque el youtuber ofreció información distorsionada, El INAH considera que esta clase de videos pueden ayudar a que las generaciones más jóvenes se interesen en nuestra cultura.

*Con información de José Quezada*

