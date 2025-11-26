Pareja mete trompo de pastor a sala de cine, se viraliza en TikTok y Cinépolis lanza épica respuesta

Una vez más el ingenio mexicano sorprendió a millones de usuarios en redes sociales, ahora fue turno de un tiktoker, que no sólo ingresó con comida al cine, sino con un trompo entero de pastor.

Se trata del usuario @romeo.melo, quien publicó en sus redes sociales la historia de cómo su mamá preparó el trompo, lo metió a Cinépolis e incluso regaló tacos a quienes se encontraban en la sala, sin especificar el sitio donde ocurrió el hecho.

Tiktoker mete trompo al pastor a sala de Cinépolis y se viraliza en redes

El video, publicado el 11 de noviembre tanto en Instagram como en TikTok, generó interés, generando millones de vistas.

Lee también Salinas Pliego edita perfil de X y lanza guiño como candidato presidencial

El video comienza con el usuario contando cómo su mamá le ayudó a hacer el trompo. Antes de entrar al cine lo guardó en una carriola junto con sonidos de bebé para hacer más creíble la broma. Ya en el cine, le dio dos tacos a un trabajador y dentro de la sala regaló tacos a varias personas.

Cinépolis reacciona al video

Miles de comentarios rodearon al video, bromas como: “pero se veían crudos”, “les reto que metan unos de carnitas”, “mete una olla de pozole y sus verduras”, y más.

Lo más sorprendente fue la reacción de la misma compañía de cine: “¡Buen truco!, si tenías ganas de pastor, me hubieras avisado. Tenemos un bagui delicioso de pastor, por si no lo has probado, te lo regalo para que veas que soy buena onda. Revisa tu DM”.

Lee también Noroña reta a Salinas Pliego a acudir a segunda marcha de la Generación Z; lo llama “facho cobarde”

Tiktoker mete trompo al pastor a sala de Cinépolis y se viraliza en redes. Fuente: Instagram romeo.melog

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ffa/aosr