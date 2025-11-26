Pareja mete trompo de pastor a sala de cine, se viraliza en TikTok y Cinépolis lanza épica respuesta

Más Información
Cometa 3I/ATLAS: la imagen que encendió las alarmas de la comunidad científica tras detectar una anomalía
Una vez más el ingenio mexicano sorprendió a millones de usuarios en redes sociales, ahora fue turno de un tiktoker, que no sólo ingresó con comida al cine, sino con un trompo entero de pastor.
Se trata del usuario @romeo.melo, quien publicó en sus redes sociales la historia de cómo su mamá preparó el trompo, lo metió a Cinépolis e incluso regaló tacos a quienes se encontraban en la sala, sin especificar el sitio donde ocurrió el hecho.
Tiktoker mete trompo al pastor a sala de Cinépolis y se viraliza en redes
El video, publicado el 11 de noviembre tanto en Instagram como en TikTok, generó interés, generando millones de vistas.
El video comienza con el usuario contando cómo su mamá le ayudó a hacer el trompo. Antes de entrar al cine lo guardó en una carriola junto con sonidos de bebé para hacer más creíble la broma. Ya en el cine, le dio dos tacos a un trabajador y dentro de la sala regaló tacos a varias personas.
Cinépolis reacciona al video
Miles de comentarios rodearon al video, bromas como: “pero se veían crudos”, “les reto que metan unos de carnitas”, “mete una olla de pozole y sus verduras”, y más.
Lo más sorprendente fue la reacción de la misma compañía de cine: “¡Buen truco!, si tenías ganas de pastor, me hubieras avisado. Tenemos un bagui delicioso de pastor, por si no lo has probado, te lo regalo para que veas que soy buena onda. Revisa tu DM”.
