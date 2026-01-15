Más Información

¿Para qué sirve dejar un frasco de arroz con romero en la casa?; conoce su utilidad

¿Para qué sirve dejar un frasco de arroz con romero en la casa?; conoce su utilidad

Calendario SEP 2026: ¿cuándo serán las próximas vacaciones en México?; conoce la fecha exacta

Calendario SEP 2026: ¿cuándo serán las próximas vacaciones en México?; conoce la fecha exacta

¿Qué es Hytale?; conoce el videojuego que está siendo considerado como la competencia de Minecraft

¿Qué es Hytale?; conoce el videojuego que está siendo considerado como la competencia de Minecraft

¿Para qué sirve el peróxido de hidrógeno?; descubre por qué es tan efectivo para desinfectar la cocina

¿Para qué sirve el peróxido de hidrógeno?; descubre por qué es tan efectivo para desinfectar la cocina

La Casa de Bluey en CDMX: ¿cuánto cuestan los boletos de la experiencia inmersiva?

La Casa de Bluey en CDMX: ¿cuánto cuestan los boletos de la experiencia inmersiva?

En los últimos días una nueva tendencia ha cobrado relevancia entre los amantes de limpieza: el uso de un frasco con . La llegada de la temporada invernal en México trae consigo un exceso de humedad en el ambiente, provocando que muchos hogares se llenen de olores desagradables.

Esta mezcla propone una alternativa sencilla y barata para combatir esos olores como un , además de tener también un significado espiritual. De acuerdo con el Feng Shui, esta combinación también cuenta con propósitos energéticos, relacionados con la protección del hogar de energías negativas, la atracción de abundancia y prosperidad, así como a la mejor concentración mental.

Lee también:

El romero deja en el hogar una deliciosa fragancia herbal. Foto: Canva
El romero deja en el hogar una deliciosa fragancia herbal. Foto: Canva

¿Para qué sirve llenar un frasco con arroz y romero?

Uno de los trucos caseros que se ha popularizado en redes sociales para eliminar el olor a encierro que provoca la humedad es color en un recipiente o frasco de vidrio romero y arroz, con el fin de absorber la humedad de todos los rincones del hogar y dejar un rico y agradable aroma en el ambiente.

Esta alternativa natural ayuda a que el entorno se vuelva más fresco, generando una sensación de equilibrio. El arroz actúa como un desecante natural que ayuda a mantener el aire más seco en espacios cerrados o pequeños, como armarios de ropa o baños, mientras que, el romero, aporta una fragancia herbal suave que ayuda a combatir los malos olores sin necesidad de productos químicos sintéticos.

Además de la absorción de humedad y neutralización de olores, esta mezcla ayuda a inhibir ligeramente el crecimiento de microorganismos responsables del olor a humedad, previniendo la propagación de moho en interiores. Para maximizar su efectividad, se recomienda colocarlo en la entrada o recibidor, así como en la cocina, baños y armarios.

Lee también:

El arroz ayuda a absorber la humedad. Foto: Freepik
El arroz ayuda a absorber la humedad. Foto: Freepik

¿Cómo preparar esta fórmula?

Finalmente, para preparar esta fórmula sigue las siguientes indicaciones:

  • Utiliza un frasco de vidrio limpio, que tenga una tapa perforada.
  • Coloca tres o cuatro cucharadas de arroz crudo en la base.
  • Añade dos o tres ramitas de romero.
  • Coloca el frasco en el baño, dormitorio o cocina. Cambia el arroz cada 20 a 30 días, o cuando éste ya se note duro.
  • Distribuye varios frascos por rodo tu hogar.

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mndsm

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]