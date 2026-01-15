¿Para qué sirve dejar un frasco de arroz con romero en la casa?; conoce su utilidad

En los últimos días una nueva tendencia ha cobrado relevancia entre los amantes de limpieza: el uso de un frasco con arroz y romero. La llegada de la temporada invernal en México trae consigo un exceso de humedad en el ambiente, provocando que muchos hogares se llenen de olores desagradables.

Esta mezcla propone una alternativa sencilla y barata para combatir esos olores como un aromatizante natural, además de tener también un significado espiritual. De acuerdo con el Feng Shui, esta combinación también cuenta con propósitos energéticos, relacionados con la protección del hogar de energías negativas, la atracción de abundancia y prosperidad, así como a la mejor concentración mental.

El romero deja en el hogar una deliciosa fragancia herbal. Foto: Canva

¿Para qué sirve llenar un frasco con arroz y romero?

Uno de los trucos caseros que se ha popularizado en redes sociales para eliminar el olor a encierro que provoca la humedad es color en un recipiente o frasco de vidrio romero y arroz, con el fin de absorber la humedad de todos los rincones del hogar y dejar un rico y agradable aroma en el ambiente.

Esta alternativa natural ayuda a que el entorno se vuelva más fresco, generando una sensación de equilibrio. El arroz actúa como un desecante natural que ayuda a mantener el aire más seco en espacios cerrados o pequeños, como armarios de ropa o baños, mientras que, el romero, aporta una fragancia herbal suave que ayuda a combatir los malos olores sin necesidad de productos químicos sintéticos.

Además de la absorción de humedad y neutralización de olores, esta mezcla ayuda a inhibir ligeramente el crecimiento de microorganismos responsables del olor a humedad, previniendo la propagación de moho en interiores. Para maximizar su efectividad, se recomienda colocarlo en la entrada o recibidor, así como en la cocina, baños y armarios.

El arroz ayuda a absorber la humedad. Foto: Freepik

¿Cómo preparar esta fórmula?

Finalmente, para preparar esta fórmula sigue las siguientes indicaciones:

Utiliza un frasco de vidrio limpio, que tenga una tapa perforada.

Coloca tres o cuatro cucharadas de arroz crudo en la base.

Añade dos o tres ramitas de romero.

Coloca el frasco en el baño, dormitorio o cocina. Cambia el arroz cada 20 a 30 días, o cuando éste ya se note duro.

Distribuye varios frascos por rodo tu hogar.

