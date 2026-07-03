Una oferta de ventiladores y aires acondicionados de la cadena Lidl en Francia provocó escenas de caos en varias ciudades, especialmente en el área de París, en medio de una ola de calor extremo que mantiene al país bajo temperaturas elevadas.

La cadena de supermercados lanzó el 2 de julio una promoción de equipos de climatización con precios fijados en productos concretos, lo que impulsó una afluencia masiva de clientes desde la madrugada hasta al día siguiente.

En lugar de aplicar descuentos porcentuales generales, Lidl ofreció tarifas directas en determinados artículos, como el aire acondicionado portátil Tronic, vendido a 199 euros, y el climatizador evaporativo, disponible por 149,99 euros.

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Desde la madrugada se registraron largas filas en distintos establecimientos. En algunos casos, como en una tienda del distrito 14 de París, los clientes comenzaron a formarse alrededor de la medianoche y, para la apertura, ya se habían concentrado entre 300 y 400 personas.

La fuerte demanda desbordó varios puntos de venta y el stock se agotó en apenas 30 a 60 minutos. La situación derivó en empujones, caídas y escenas de pánico dentro de algunas tiendas, lo que obligó a la intervención de la policía y los servicios de emergencia.

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En distintos locales se reportaron además puertas forzadas, avalanchas y disturbios en zonas como Nanterre, Aubervilliers, Levallois-Perret, Sevran y otros municipios del área metropolitana de París. También se registraron incidentes aislados como el uso de gas pimienta en medio de la multitud.

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Las imágenes difundidas en redes sociales muestran largas colas desde la madrugada, entradas derribadas y multitudes forcejeando por los productos, en un contexto marcado por temperaturas extremas tras una reciente ola de calor que dejó valores superiores a los 40°C en Francia.

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🇫🇷 Chaos erupted in #France as frantic crowds stormed a store during a severe heatwave, trampling over one another and fighting in a desperate rush to grab the last remaining fans.



Lidl supermarket launched a sale on 200,000 air conditioners but demand was far higher than supply pic.twitter.com/39PRfanlrR — DJ CandyMan (@DrCandymn) July 2, 2026

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gs/bmc