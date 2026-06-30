Berlín. La empresa de transporte público de la ciudad de Leipzig, en el este de Alemania, pidió ayuda a los ciudadanos para eliminar con herramientas, como espátulas, el material de sellado de junta que se ha fundido en los rieles de la red de tranvías por el calor extremo sufrido el pasado fin de semana.

"Leipzig se mantiene unida. ¡Ahora los necesitamos!", indica la LVB en un mensaje de la red social Instagram, en la que pide a los voluntarios que se pongan ropa vieja, calzado resistente, guantes y chalecos reflectantes y que lleven herramientas como espátulas para quitar la masa de las juntas fundida de los rieles (raíles).

El pasado sábado, la LVB informó de que tenía que suspender el servicio de tranvías en toda la red por los daños causados por el calor en las infraestructuras ferroviarias.

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Explicó que las temperaturas excepcionalmente elevadas, de hasta 40 grados en la región, han provocado que, en puntos clave de la red, el material de sellado de juntas se haya fundido y penetrado en agujas y rieles, o bien se haya acumulado formando grumos.

El servicio también quedó suspendido durante todo el domingo mientras el personal de la empresa trabajaba "intensamente" para volver a poner en marcha la infraestructura afectada.

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El lunes afirmó que se habían logrado limpiar más de 50 tranvías en las cocheras y que los empleados trabajaban en paralelo día y noche en la limpieza de las vías afectadas, en particular en los cambios de agujas, para retirar el material.

De esta manera se pudo reanudar ese mismo día el transporte de una sola línea, que conecta el oeste de Leipzig con el centro de la ciudad.

Calor alcanza su pico en Europa

El calor extremo que azota varios países del centro y sureste de Europa alcanzó este martes un último pico, antes del esperado alivio que llegará esta noche con tormentas y notables bajadas de las temperaturas.

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La peor ola de calor extremo que se recuerda en Austria, con un máximo histórico de 40.1 grados, si bien se acerca a su fin, ha dejado claro que este país no está preparado para afrontar las canículas que conlleva el cambio climático.

Al comenzar a bajar hoy las temperaturas, con máximas de "sólo" 37 grados en el este austríaco, se divisa el final de lo que ha sido la mayor ola de mayor calor constatada desde que se tienen registros, tanto por las elevadas temperaturas como por la duración.

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El mal tiempo azota ya hoy los estados federados en la parte oeste del país, como el Tirol, donde un deslizamiento de lodo arrastró anoche a un autobús público hasta dejarlo atrapado por las masas de tierra mojada y los escombros.

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