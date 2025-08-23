Ojitos mentirosos: trend de TikTok desata ola de memes; usuarios no perdonan

Durante los últimos días, una canción no ha dejado de sonar en redes sociales, se trata de la cumbia de los años 80, “Ojitos mentirosos” del grupo musical Tropicalísimo Apache, la cual adquirió una reciente popularidad por un trend en TikTok, donde los jóvenes aparecen con la cara pintada de payaso.

En un mundo donde las plataformas digitales, funcionan como una herramienta donde se muestra lo estético y lo socialmente aceptable; el trend de “Ojitos mentirosos” surgió como una mirada a la precariedad en la que viven muchos mexicanos, donde la pobreza y la periferia adquirieron un nuevo significado lleno de realidad, nostalgia y melancolía.

En ese sentido, la esencia de este trend se encuentra en los escenarios que se muestran al fondo de los videos donde, según los usuarios, aparece ”el México real, el que aún no es gentrificado”. Retomando la estética utilizada en la película “Chicuarotes”, dirigida por Gael García Bernal.

La viralidad de “Ojitos mentirosos” capturó la atención de muchos internautas, pues dejando de lado el significado social, las risas se hicieron presentes en la web al detectar que en cada esquina, hay un grupo de chicos haciendo el trend.

Los mejores memes que dejó el trend de “Ojitos mentirosos”

Las referencias a los payasos en películas y series no pudieron faltar con algunas épicas escenas.

Este trend se viralizo rápidamente y algunos internautas se sintieron fuera de moda por no seguirlo.

Mercados, plazas y ferias se han convertido en los escenarios predilectos para que lo jóvenes graben los videos.

Cabe destacar que los usuarios de otras generaciones, aún no entienden en significado del trend.

La evolución del meme también se hizo presente con el filtro de payaso.

Asimismo, los típicos memes de payasos resurgieron durante esta ola de reacciones.

