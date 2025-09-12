Oasis regresa a la CDMX: fans afinan sus voces con los mejores memes para el concierto en el Estadio GNP Seguros

La espera terminó hoy y mañana se presentará en el Estadio GNP Seguros la banda musical Oasis de los hermanos Gallagher.

Después de casi 16 años sin presentarse en un escenario, la banda regresó a principios de julio de este año para una gira mundial, abriendo fechas en Londres, Toronto, Los Ángeles, Ciudad de México entre muchos otros países y ciudades.

Esto fue una sorpresa para varios fanáticos de esta banda, por lo que ya esperaban con ansias la llegada de sus conciertos a la ciudad y hoy es el turno de los fanáticos mexicanos.

Oasis los mejores memes para el concierto en Estadio GNP

Las personas ya comenzaron a compartir su emoción por ver a su banda favorita llena de humor y alegría con la ayuda de memes en X.

En este caso retomaron una imagen donde el cantante Dave Grohl que compra mercancía pirata en el concierto de Oasis en Los Ángeles y sarcásticamente aseguran que hoy volverá a aparecer haciendo lo mismo.

Oasis. Foto: X

Algunas personas comparten esta emoción con el tradicional meme del niño “¡Es hoy, es hoy!” que proviene de una escena de la película Stuart Little.

Oasis. Foto: X

Otros no pueden controlar su nerviosismo y comparten su euforia con la ayuda de personajes de series como The Office.

Oasis. Foto: X

Finalmente, algunos usuarios informando que Oasis regresa a México, con la ayuda de una rana bien vestida para la ocasión.

Oasis. Foto: X

