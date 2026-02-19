¿No sabes dónde quedó tu cartilla de vacunación?; así puedes recuperarla

Un repunte de sarampión en México mantiene en alerta a las autoridades sanitarias desde 2025.

El incremento de contagios ha llevado a reforzar las campañas informativas y a insistir en la importancia de revisar y completar los esquemas de vacunación en todos los grupos de edad.

Frente a este panorama, la Cartilla Nacional de Vacunación ha cobrado especial relevancia, ya que es el documento que acredita las vacunas aplicadas a lo largo de la vida. La alta demanda para localizarla o actualizarla ha provocado que muchas personas se pregunten qué hacer en caso de haberla perdido, cómo solicitar una reposición de cartilla y si el trámite puede realizarse por internet; por lo que a continuación te lo decimos.

¿Cómo recuperar la Cartilla Nacional de Vacunación en línea?

Si la Cartilla Nacional de Vacunación se extravió, existe una alternativa rápida para recuperarla sin hacer filas: la reposición en línea a través del IMSS.

Paso a paso para reimprimirla:

Para realizar la reimpresión de la Cartilla Nacional de Vacunación en línea, el proceso funciona de la siguiente manera:

Primero, se debe ingresar al sitio oficial del Instituto Mexicano del Seguro Social desde cualquier navegador o abrir la aplicación IMSS Digital en el celular. Ambas opciones permiten hacer el trámite sin acudir inicialmente a la clínica.

Una vez dentro, hay que buscar y seleccionar el apartado de “Reimpresión de Cartilla Nacional de Salud”, que es la sección destinada a generar nuevamente el documento.

El sistema solicitará algunos datos personales para validar la identidad: la CURP, el Número de Seguridad Social (NSS)y un correo electrónico activo, ya que ahí se enviará el archivo.

Después, se debe completar un captcha de seguridad (verificación para confirmar que no se trata de un proceso automatizado).

Si los datos capturados son correctos, el sistema enviará un enlace al correo electrónico registrado. A través de ese vínculo se podrá descargar laCartilla Nacional de Vacunaciónen formato PDF, la cual puede guardarse en el dispositivo o imprimirse.

Posteriormente, deberá presentarse en la Unidad de Medicina Familiar (UMF)correspondiente para solicitar la expedición del documento en formato físico.

¿No se pudo hacer el trámite digital? Esto debes hacer

Si la solicitud en línea presenta errores o el sistema no permite descargar la Cartilla Nacional de Vacunación, la opción es realizar el trámite de manera presencial en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) que corresponda.

Para gestionar la reposición de la cartilla de vacunación es necesario acudir con la siguiente documentación:

Identificación oficial vigente

CURP

Número de Seguridad Social (NSS)

En el caso de menores, acta de nacimiento y documentos del padre, madre o tutor

