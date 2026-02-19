Más Información

¿No sabes dónde quedó tu cartilla de vacunación?; así puedes recuperarla

Toy Story 5: lanzan primer tráiler completo de la película de Pixar; avance muestra a "Lilypad", la nueva villana

Jueves de 2x1 en Ticketmaster; conoce la lista completa de promociones irresistibles

La conmovedora historia de "Punch"; el mono rescatado del abandono que no suelta a su inseparable peluche

Día del Ejército Mexicano: ¿por qué se celebra cada 19 de febrero?; conoce la historia de esta fecha

Un repunte de en México mantiene en alerta a las autoridades sanitarias desde 2025.

Sarampión en México. Foto: Especial
El incremento de contagios ha llevado a reforzar las campañas informativas y a insistir en la importancia de revisar y completar los esquemas de vacunación en todos los grupos de edad.

Vacunación sarampión. Foto: Edgar Negrete/ Cuartoscuro
Frente a este panorama, la Cartilla Nacional de Vacunación ha cobrado especial relevancia, ya que es el documento que acredita las vacunas aplicadas a lo largo de la vida. La alta demanda para localizarla o actualizarla ha provocado que muchas personas se pregunten qué hacer en caso de haberla perdido, cómo solicitar una reposición de cartilla y si el trámite puede realizarse por internet; por lo que a continuación te lo decimos.

¿Cómo recuperar la Cartilla Nacional de Vacunación en línea?

Si la Cartilla Nacional de Vacunación se extravió, existe una alternativa rápida para recuperarla sin hacer filas: la a través del IMSS.

Paso a paso para reimprimirla:

Para realizar la reimpresión de la Cartilla Nacional de Vacunación en línea, el proceso funciona de la siguiente manera:

Primero, se debe ingresar al sitio oficial del Instituto Mexicano del Seguro Social desde cualquier navegador o abrir la aplicación IMSS Digital en el celular. Ambas opciones permiten hacer el trámite sin acudir inicialmente a la clínica.

Una vez dentro, hay que buscar y seleccionar el apartado de “Reimpresión de Cartilla Nacional de Salud”, que es la sección destinada a generar nuevamente el documento.

¿Cómo recuperar la Cartilla Nacional de Vacunación en línea?. Foto: Luis Camacho / El Universal
El sistema solicitará algunos datos personales para validar la identidad: la CURP, el Número de Seguridad Social (NSS)y un correo electrónico activo, ya que ahí se enviará el archivo.

Después, se debe completar un captcha de seguridad (verificación para confirmar que no se trata de un proceso automatizado).

Si los datos capturados son correctos, el sistema enviará un enlace al correo electrónico registrado. A través de ese vínculo se podrá descargar laCartilla Nacional de Vacunaciónen formato PDF, la cual puede guardarse en el dispositivo o imprimirse.

Posteriormente, deberá presentarse en la Unidad de Medicina Familiar (UMF)correspondiente para solicitar la expedición del documento en formato físico.

¿No se pudo hacer el trámite digital? Esto debes hacer

Si la solicitud en línea presenta errores o el sistema no permite descargar la Cartilla Nacional de Vacunación, la opción es realizar el trámite de manera presencial en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) que corresponda.

Para gestionar la reposición de la cartilla de vacunación es necesario acudir con la siguiente documentación:

  • Identificación oficial vigente
  • CURP
  • Número de Seguridad Social (NSS)
  • En el caso de menores, acta de nacimiento y documentos del padre, madre o tutor
Cartilla de vacunación. Foto: Archivo/EL UNIVERSAL
