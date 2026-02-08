¿No los viste? De The Mandalorian y Grogu a Minions 3; estos son los tráilers del Super Bowl LX que tienes que ver ahora

El evento deportivo más grande de los Estados Unidos, el Super Bowl LX, se consolida nuevamente como la plataforma definitiva para la industria del entretenimiento. En un contexto donde la atención de millones de espectadores se divide entre el campo de juego y las pausas comerciales, estudios como Disney, Universal y Paramount presentan sus cartas más fuertes para la temporada 2026.

Desde el regreso de franquicias icónicas como The Mandalorian hasta la expansión de universos animados con Minions 3, el despliegue visual promete una taquilla histórica para el presente ciclo cinematográfico.

Nueva película de "The Mandalorian and Grogu". Foto: IMDB

Las apuestas de Disney y el retorno de la Fuerza a la pantalla grande

De acuerdo con reportes de Variety, uno de los momentos más destacados de la jornada es la presentación del avance de The Mandalorian and Grogu.

Dirigida por Jon Favreau, esta cinta representa el esperado regreso de Star Wars a las salas de cine tras una pausa prolongada.

Según las imágenes mostradas, Din Djarin y el pequeño Grogu enfrentan una nueva amenaza que trasciende lo visto en la serie de Disney+. La producción cuenta con la participación de Sigourney Weaver y busca revitalizar la saga bajo la visión creativa de Dave Filoni.

A new journey begins.



Watch the big game spot and see The Mandalorian and Grogu only in theaters and IMAX May 22. pic.twitter.com/5M0MKbJFqr — Star Wars (@starwars) February 8, 2026

El terror de Ghostface y Minions 3

En el ámbito del suspenso, Scream 7 acapara las miradas con el regreso definitivo de Sidney Prescott, interpretada por Neve Campbell. Según el sitio especializado Deadline, la trama se centra en la protección de la hija de Sidney, interpretada por Isabel May, ante el resurgimiento de un nuevo Ghostface. Esta entrega, dirigida por Kevin Williamson, tiene previsto su estreno en cines el 27 de febrero, aprovechando la inercia publicitaria del gran juego.

Fear hits home when Scream 7 arrives in theaters on February 27! pic.twitter.com/RUUm6dZoSp — IGN (@IGN) February 9, 2026

Finalmente, Universal Pictures presenta Minions 3, oficialmente titulada Minions & Monstruos. Según el portal Mashable, el avance muestra a los personajes amarillos inmersos en una caótica producción cinematográfica de corte medieval, confirmando que la fórmula de Illumination Studios sigue apostando por el humor físico y la cultura popular.

