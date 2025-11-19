Pensión Mujeres Bienestar 2025: ¿qué letras reciben depósito hoy, 19 de noviembre?

El Gobierno de México brinda a millones de beneficiarias el apoyo económico "Pensión Mujeres Bienestar" de 3 mil pesos bimestrales, los cuales se depositan en la tarjeta del Banco Bienestar.

Este apoyo tiene el objetivo de contribuir a mejorar el nivel de autonomía económica de la población de mujeres adultas entre 60 y 64 años.

Por medio de la plataforma X, la cuenta del Banco Bienestar anunció las letras del primer apellido que recibirán el pago este miércoles y los días posteriores.

¿Qué letras reciben depósito hoy, 19 de noviembre?

De acuerdo al calendario correspondiente al pago de los meses de noviembre-diciembre, estas son las letras a las que se les depositará el monto correspondiente este 19 de noviembre.

E

F

G

H

I

J

K

Foto: X

Es importante mencionar que no tienes que retirar todo tu dinero por completo, puedes retirarlo gradualmente cuando lo desees. Por lo tanto, si no lo retiraste en la fecha indicada, este dinero quedará seguro y disponible en tu tarjeta.

¿En qué bancos se puede retirar la Pensión Mujeres Bienestar?

Se recomienda retirar cualquier apoyo brindado por el Gobiernos en Banco Bienestar ya que no te cobra comisión extra. Sin embargo, existen otras sucursales bancarias con un importe extra donde podrás cobrarlo.

Afirme.

Citibanamex.

Banco Azteca.

Banco del Bajío.

Banorte.

BBVA.

HSBC.

Inbursa.

Santander.

Scotiabank.

NU.

