Pensión del Bienestar 2025: ¿quiénes son los beneficiarios de 6 mil 200 pesos hoy, 19 de noviembre?

El Gobierno de México brinda de forma bimestral una serie de apoyos económicos, esta vez es turno de Pensión del Bienestar, programa social dirigido a millones de adultos mayores en toda la Republica Mexicana.

Hoy miércoles 19 de noviembre continuará la dispersión de pagos, luego de la suspensión del lunes 17, día feriado que conmemora el aniversario de la Revolución Mexicana.

¿Quiénes reciben depósito hoy, 18 de noviembre?

De acuerdo con la información compartida por la Secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, la dispersión de pagos que inició a principios de mes, hoy beneficiará a las letras: “N”, “Ñ”, “O”.

Nos encontramos en la tercera semana de pagos, lo que significa que los depósitos correspondientes a noviembre- diciembre están por terminar, son el último pago del año.

Calendario Pensiones del Bienestar. Foto: Tomada de la cuenta de X de @A_MontielR

¿Qué monto brinda Pensión del Bienestar?

El programa que busca garantizar un apoyo a la vejez de millones de personas en todo el país, otorga un monto de 6,200 pesos.

Para ser parte debes de tener 65 años o más, vivir en el país y contar con la nacionalidad, lamentablemente, debes esperar las nuevas fechas para realizar tu inscripción.

¿Pensión Bienestar es el único programa que otorga depósitos?

Durante este mes también se hizo el depósito de otros programas, este es el monto de cada uno:

Pensión Personas Discapacidad : $3,200 pesos.

: $3,200 pesos. Pensión Mujeres Bienestar: $3,000 pesos.

$3,000 pesos. Programa Madres Trabajadoras: $1,650 pesos bimestrales por hijo de 0 a 4 años. Para niños con discapacidad, el monto es de $3,720 pesos bimestrales hasta los 6 años.

Los pagos se realizan únicamente de lunes a viernes, por lo que no hay depósitos en fines de semana. Foto: IA

