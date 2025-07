Mujer llama negro a policía de CDMX y la bautizan como “Lady Racista”; “odio a los negros como tú”

Por medio de redes sociales se difundió un video donde una mujer insulta a un policía en la colonia Condesa de la CDMX, generando cientos de críticas por su actitud y su manera de enfrentarse a la autoridad.

En el video que rápidamente se viralizó, aparece la mujer en compañía de su familia y un perro, sorprendiendo a un policía que intentaba colocar en su vehículo un candado inmovilizador de llanta, conocido como la “araña”, ya que presuntamente su auto se encontraba estacionado sin pagar el parquímetro.

Mujer llama negro a policía de CDMX

Cuando intentaban retirarse del lugar, la mujer enfrentó al policía, mientras le gritaba “No me estés insultando pin… negro, no me estés insultando cul… Odio a los negros como tú, los odio por nacos”.

Una vez dentro del auto, continuó gritando: “Los odio por nacos”.

Ante la agresión, los internautas reaccionaron con cientos de criticas, por la actitud de la mujer.

“Personas con estas conductas racistas y miserables deben ser exhibidas para que no queden impunes”

“El abuso verbal debe ser castigado”

"Prepotencia, clasismo y racismo"

"¿Por qué no la arrestaron?"

"Parece que en CDMX, te puedes estacionar sin pagar parquímetro, puedes agredir a funcionarios responsables de colocar las "arañas" a infractores, y amenazar e insultar sin consecuencias solo por tener dinero"

"Habló la que no tiene para pagar impuestos de tenencia por eso emplaca falsamente en Morelos"

En otro clip previo, compartido por el reportero Carlos Jiménez, se ve a dos jóvenes que retiraron a empujones a la persona de la SSC CDMX que estaba colocando la "araña", mientras lo insultaban, tomaron el candado y lo alejaron del auto.

“BÁJALE de HUEVOS!”

ASÍ COMENZÓ TODO

El Mercedes estaba estacionado sin el pago de parquímetro en La Condesa.

Cuando le iban a poner el candado, ella y sus hijos se pusieron así con el agente de @SSC_CDMX

Aventaron el candado, encararon al policía, lo insultaron…

Los reconoce? pic.twitter.com/8EMzKPoomn — Carlos Jiménez (@c4jimenez) July 5, 2025

