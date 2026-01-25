Mujer arrolla tianguis en riña con motociclista; video se viralizó en redes sociales

En México, las riñas entre autos o motos luego de que alguien comete una imprudencia, suelen ser frecuentes y comúnmente, ponen en riesgo tanto a los conductores involucrados como a otros automovilistas o peatones de alrededor.

Recientemente, un video sobre un caso similar ha circulado a través de redes sociales. En las imágenes, que rápidamente se volvieron virales, se puede observar a una mujer arrollar parte de un tianguis que se encontraba sobre la calle, en un supuesto intento de querer perjudicar a un motociclista que circulaba por la zona.

El suceso quedó grabado gracias a las cámaras de seguridad del conductor de la motocicleta, con las cuales se captó el momento exacto en el que la automovilista atropella diversos puestos del tianguis.

Lee también Dragon Ball Super regresará tras años de espera; ¿de qué trata “The Galactic Patrol”?

El video muestra una supuesta riña entre la moto y el auto calles antes del incidente. Foto: X

Moto capta momento en el que auto arrolla un tianguis

En el video viral se puede ver a un automóvil negro, conducido por una mujer, "cerrársele" a la motocicleta que circulaba a su izquierda, luego de que el motociclista golpeara el espejo lateral del carro, gritándole a la mujer "¡Cámara hija de tu p**a m*dre!".

Tras dar el intenso movimiento con el volante, parece que la mujer pierde el control del carro, arrollando varios puestos del tianguis que se encontraba a la izquierda de la calle. Entre los afectados, se puede apreciar un puesto de frappés y esquimos, a un repartidor de garrafones de agua en su triciclo, y un puesto con varias mesas y bancos para comer.

Asimismo, luego del impacto, se escucha al conductor de la motocicleta decirle a los afectados "desde allá atrás viene de...", sin embargo, el video se corta antes de que se pueda terminar de escuchar la frase completa.

Lee también Máynez denuncia a Ticketmaster ante Profeco por boletos de BTS; señala irregularidades en la preventa

🚨 Discusión :

Por esta mujer que, al querer arrollar a un motosimio, terminó destruyendo un tianguis.

😱

¿Karma o justicia?

🔥#TioTendencias #BTSARMY pic.twitter.com/PbJsVttf6Z — ¿Por qué es tendencia en México? (@TendenciasMX) January 24, 2026

Supuestamente, el incidente se derivó de una riña que comenzó calles atrás entre la automovilista y el motociclista. Se desconoce quién de los involucrados comenzó el "conflicto", así como si hubo heridos tras el atropellamiento de los puestos del tianguis.

Luego de que el video se hiciera viral, usuarios dieron su opinión en la sección de comentarios de la publicación, dejando mensajes como:

" El de los frappés qué culpa tenía? :( ".

". " Jajaja y ¿Qué le hizo la sra? ¿Se cambio de carril? Jajajaja ¿mató a tus padres? ".

". "El moto simio tuvo la culpa, ¿Cómo lo sé? No puso todo el video y ellos se meten, molestan, se cierran. Que suba los 3 o 5 y veamos el contexto completo".

También te interesará:

Sarampión en México: ¿dónde y cómo puedes vacunarte contra el virus?

¿Te pueden revisar tu ticket al salir de una tienda?; esto dice Profeco

¿Por qué es importante jugar con tu gato? Conoce los beneficios

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu