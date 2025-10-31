Muere Kaelin Bradshaw, influencer de 29 años que documentó su lucha contra un cáncer poco común

Kaelin Bradshaw, reconocida influencer estadounidense, falleció a la edad de 29 años, después de perder la lucha contra un tipo de cáncer poco común que afecta las vías biliares.

Austin Bradshaw, su esposo, confirmó la lamentable noticia mediante una publicación en la cuenta de la jóven tiktoker, cuenta donde ambos compartían el proceso de la enfermedad.

La creadora que inspiró a miles de personas

Kaelin murió el lunes 27 de octubre, cerca de la una de la madrugada, mientras sostenía la mano de su esposo. Austín comentó: “No sentía dolor, y su habitación estaba rodeada del amor y compasión de toda nuestra familia”, además agregó: Nunca estuvo sola, ni siquiera por un momento en todo este proceso”.

Austin recordó a Kaelin con diferentes con comentarios como: “Desde el momento en que Kaelin fue diagnosticada, estaba devastada, pero también decidida”, “ella cumplió su promesa, pero desafortunadamente su enfermedad progreso más allá de la capacidad de su cuerpo para seguir luchando”.

Mark Bradshaw, padre de la influencer expresó su dolor en redes sociales, además de agradecer el apoyo de todos: “Gracias por el amor, las oraciones y el apoyo que todos han demostrado a nuestra familia, significan más que nunca”.

Su último vídeo

Hace dos semanas, el 16 de octubre, Kaelin publicó su último vídeo en TikTok, en él agradeció a sus casi 100 mil seguidores y los dirigió a la campaña de GoFoundMe, para ayudar en los costos médicos.

La influencer comentó que padecía colangiocarcinoma en etapa 4, una forma de cáncer que ataca los conductos biliares y suele detectarse cuando ya avanzó. Comentó: “Esto no es algo que alguna vez pensé que tendría que escribir, pero la vida tiene una manera de ponernos a prueba cuando menos lo esperamos”.

@kaebradshaww My husband has been by my side since day one—he's stayed with me every single night I’ve been in the hospital and somehow managed to juggle two jobs on top of that. He even sold his truck and boat just to help ease the financial pressure on both of us. I really want to take some of that stress off his shoulders so he can focus on just being here with me. We're also hoping to take a trip together as soon as I get the green light to start my next treatment, and we’d love to be financially ready when that time comes. This wasn’t an easy decision, but after a lot of thought, I’ve set up a GoFundMe to help us with whatever the future brings. If you’re not in a place to donate, I completely understand—just sharing the link means so much to us. Thank you all for the love and support you’ve already shown. It truly means the world https://gofund.me/27ff9a8d7 ♬ original sound - Kae

Qué es el colangiocarcinoma

De acuerdo con la Mayo Clinic, el colangiocarcinoma es un cáncer raro que se origina en los conductos biliares, responsables de transportar la bilis desde la vesícula y el intestino delgado.

Se puede desarrollar dentro del hígado (intrahepático) o fuera de él (extrahepático), con síntomas comunes como la ictericia (coloración amarillenta de la piel y los ojos), picazón intensa y orina oscura.

Lamentablemente, suele detectarse en etapas avanzadas, si es posible se recurre a cirugía para extirpar el tumor y en casos más graves, se aplican quimioterapias y radioterapias.

