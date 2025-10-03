Más Información

¿Cuál es el significado del 3 de octubre en Fullmetal Alchemist?

¿Cuál es el significado del 3 de octubre en Fullmetal Alchemist?

The Life of a Showgirl: lanzamiento del nuevo álbum de Taylor Swift⁠ desata ola de memes

The Life of a Showgirl: lanzamiento del nuevo álbum de Taylor Swift⁠ desata ola de memes

Muere Jenifer Rivas: esta fue la última publicación de la presentadora de TV en Instagram

Muere Jenifer Rivas: esta fue la última publicación de la presentadora de TV en Instagram

¿Quién era Jenifer Rivas, la presentadora de TV que murió a los 21 años?

¿Quién era Jenifer Rivas, la presentadora de TV que murió a los 21 años?

¿Qué se celebra hoy, 3 de octubre? Conoce las efemérides de este viernes

¿Qué se celebra hoy, 3 de octubre? Conoce las efemérides de este viernes

El 1 de octubre, la presentadora , de 21 años, falleció en su casa de Tegucigalpa, Honduras, luego de que sufriera un ataque de epilepsia.

Por medio de la plataforma X, el Colegio de Periodistas de Honduras emitió un mensaje dando sus condolencias a familiares y conocidos.

La joven realizaba contenido para redes sociales como Tik Tok y también fue presentadora de televisión en el medio TNN-WALDIVISION en Honduras, el cual le estaba abriendo el camino a su futuro.

Lee también

Última publicación de la presentadora de TV en Instagram

En Instagram destacaba su vida, donde compartía sus viajes, experiencias en televisión y fotografías con amigos y familiares.

La última publicación de la presentadora fue una serie de fotografías y un video en la que se muestra en clases de pádel con amigos y conocidos.

La publicación cuenta con 1,840 me gusta, esta publicación tiene sus comentarios desactivados; sin embargo, en sus demás publicaciones, diferentes personas han dejado sus mensajes de condolencia con profunda tristeza.

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

xmg/aosr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses