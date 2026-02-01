Muere Gerardo Taracena; esta fue la última publicación del actor mexicano en Instagram

La industria del cine mexicano se encuentra de luto este fin de semana, debido a que la noche del sábado 31 de enero, a pocas horas de recibir el segundo mes del 2026, se confirmó el fallecimiento de Gerardo Taracena a los 55 años, actor mexicano reconocido por participar en el filme de Mel Gibson, "Apocalypto".

La noticia fue confirmada por la Asociación Nacional de Actores (ANDA) en la plataforma de X y hasta el momento, se desconocen las causas de su deceso. "Su legado en la pantalla y en nuestros corazones permanecerá siempre. Nuestras condolencias a sus seres queridos", escribió Colours Talent, la agencia de representación del artista.

Nacido en 1970 en la Ciudad de México y egresado de la carrera de Arte Dramático en el Centro Universitario de Teatro de la UNAM, Taracena formó parte de múltiples producciones cinematográficas y de televisión, como "Hombre en llamas" en 2004, "The Mexican" en 2001, "Narcos: México" en 2018 y "Sin nombre" de 2009.

Taracena aparecerá en la cuarta temporada de "Narcos" FOTO: ARCHIVO

Esta fue la última publicación del actor en redes

Gerardo Taracena mantenía un perfil bajo en redes sociales, compartiendo únicamente imágenes y videos de los proyectos de cine y TV en los que trabajaba, así como algunas fotos con compañeros del medio artístico. Su última aparición en redes sociales fue en la plataforma de Instagram, el pasado lunes 15 de diciembre de 2025.

Gerardo subió una publicación en conjunto, a lado del actor Fermín Martínez, con mantenía una estrecha relación de camaradería y con quien compartió pantalla en la cinta de Francisco Vargas "El violín", de 2005. El post se trata de una fotografía del actor tomada en 2004 en la ciudad de Berlín, Alemania, cuando tenía solamente 34 años.

"Tomé esta imagen de mi amigo @eltaracena en el 2004 en Berlín, Alemania. Fuimos a dar funciones de ¿Dónde estará esta noche?... HAGAMOS TEATRO", escribió. Asimismo, el actor también etiquetó a la cuenta oficial de la agencia Zuma Talent, al director de cine Pedro Pablo Ibarra, mejor conocido como Pitibol Ybarra, así como a la cuenta de Netflix Latinoamérica.

Muere Gerardo Taracena de "Apocalypto"; esta fue la última publicación en Instagram del actor. Foto: Captura de pantalla @eltaracena

Por su parte, su último posteo individual fue el pasado domingo 19 de octubre de 2025, donde subió dos imágenes promocionales de la entonces nueva serie de Prime Video "Cometierra" basada en la novela homónima de la argentina Dolores Reyes. En la producción, Taracena da vida al personaje de Raúl y comparte pantalla con Yalitza Aparicio.

Por otro lado, la última publicación de Gerardo en la plataforma de X fue el jueves 22 de enero de 2026. El también bailarín escribió en su posteo: "Por qué nadie les dice a los gringos: Disfruten lo votado? Y aquí si...?". En esta red social, el actor mostraba un poco más de su ideología política, con publicaciones sobre la política exterior de Donald Trump.

Por qué nadie les dice a los gringos: Disfruten lo votado? Y aquí si…? — Gerardo Taracena (@eltaracena) January 22, 2026

