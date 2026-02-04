Muere exconcursante de “La Voz” a los 26 años; fue atacada por serpiente mientras dormía

Ifunanya Nwangene, joven cantante y exparticipante de "The Voice Nigeria", murió de manera trágica a los 26 años tras ser mordida por una serpiente mientras dormía en su casa, ubicada en Abuya, Nigeria.

El hecho ocurrió la madrugada del sábado 31 de enero y ha causado conmoción tanto en el ámbito artístico como en redes sociales.

La noticia fue confirmada por Sam C. Ezugwu, director musical del Coro Amemuso, agrupación a la que pertenecía la soprano, a través de un comunicado publicado en Facebook.

“El Coro Amemuso lamenta anunciar el repentino fallecimiento de nuestra querida soprano, quien murió el 31 de enero de 2026 en el Centro Médico Federal debido a una mordedura de serpiente”, señaló.

De acuerdo con testimonios de sus compañeros, la mordedura de la serpiente despertó a Ifunanya, quien comenzó a mostrar signos graves de intoxicación. Asimismo indicaron que, tras el incidente, se encontraron dos serpientes dentro de su vivienda, lo que agravó el impacto del suceso.

“Mientras intentaban estabilizarla, no podía hablar, pero sí hacer gestos con las manos”, relataron a BBC África.

En un primer momento, personas cercanas intentaron ayudarla aplicándole un antídoto contra mordeduras de serpiente. Sin embargo, debido a la gravedad de su estado, fue trasladada de emergencia al Centro Médico Federal de Jabi, donde falleció horas después, pese a los esfuerzos médicos.

¿Quién era Ifunanya Nwangene?

Ifunanya Nwangene fue una cantante nigeriana que ganó reconocimiento tras su participación en The Voice Nigeria, donde destacó por su voz de soprano y su versatilidad para interpretar jazz, música clásica, ópera y soul.

Su audición, en la que interpretó Take a Bow de Rihanna, se volvió una de las más recordadas por el público y los jueces. Además de su carrera musical, Nwangene también era arquitecta y formaba parte de un coro profesional, mientras se preparaba para lanzar su proyecto como solista.

En Instagram, donde acumulaba más de 30 mil seguidores, solía compartir momentos de su vida diaria y covers musicales, construyendo una comunidad que hoy lamenta su inesperada muerte.

