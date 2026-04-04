El creador de contenido Jimmy Donaldson, mejor conocido como MrBeast continúa causando revuelo en la red con sus videos de retos y recientemente se volvió tendencia en la red al organizar un épico torneo junto a 50 streamers famosos de distintas nacionalidades.

Con un absoluto dominio en la organización de retos y concursos, el estadounidense se aventuró en esta ocasión a enfrentar a distintos creadores de contenido y el ganador se llevaría un premio de 1 millón de dólares para sus seguidores.

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El influencer tiene más de 400 millones de seguidores en YouTube. Foto: Instagram.

¿Qué streamer participaron en el desafío?

El youtuber escogió como host del concurso al popular creador de contenido IShowSpeed, quien fue su mano derecha en la ejecución de cada reto.

Cabe mencionar que en el concurso se destacó la participación de streamers de habla hispana como como Ibai Llanos, El Rubius, TheGrefg y Quackity, quienes se encuentran en la portada del video.

Otros de los participantes feron: Kai Cenat, Ludwig Ahgren, Pokiman, KSI, Rakai, Scketch, Mark Rober, Valkyrae, LazarBeam, FaZe Rug, JiDion, Ryan TrahanSkimask, Your Rage, N3on,PayalGaming, Reveudete, Alexandra Botez, Andrea Botez, Nick DiGiovanni, Jaiden Animations, TheOdd1sOut, Steak, Michael Reeves, Vikkstar, Chunkz, Domingo, CarryMinati, TFUE y DJClansy, CEO de la plataforma Twitch, quien fue uno de los primeros en salir de la competencia.

Cabe mencionar que además del premio en efectivo, el streamer Reveudete fue el ganador de un reto opcional donde se llevó un Lamborghini para obsequiar a sus seguidores durante una transmisión durante el juego.

Otro de los momentos clave dentro de la competencia, fue cuando enfrentó a los streamers en un duelo a muerte de Fortnite, el videojuego que moldeó el mundo del stream como se conoce actualmente.

¿Quién ganó?

Después de pasar por varios retos donde se puso a prueba su fuerza física, destreza en en los videojuegos, de los streamers más famosos, los cuatro finalistas fueron: Rubius, Rakai, Skimask y Your Rage.

El desenlace del video se transmitirá en vivo desde el canal de MrBeast el próximo domingo, donde se determinará quien de los cuatro finalistas se convertirá en el ganador del premio para sus seguidores.

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