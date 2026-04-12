¿Moho en tu baño y cocina? Elimínalo con estos remedios caseros; fáciles, baratos y con resultados en minutos

El moho en baño y cocina se ha convertido en un problema frecuente en los hogares, especialmente en espacios donde la humedad, la condensación y la falta de ventilación son constantes.

Las juntas de la ducha son especialmente vulnerables. Foto: iStock

Más allá de afectar la apariencia de paredes, techos o superficies, su presencia puede implicar riesgos para la salud, sobre todo en personas con alergias o padecimientos respiratorios.

Este hongo microscópico encuentra condiciones ideales para proliferar en ambientes húmedos y con residuos orgánicos. En el baño suele instalarse en juntas de azulejos, cortinas de regadera y techos; mientras que en la cocina aparece en fregaderos, esponjas, madera y zonas cercanas a electrodomésticos.

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¿Por qué aparece el moho en baño y cocina?

El crecimiento del moho en casa está directamente relacionado con factores como la acumulación de vapor, filtraciones de agua y ventilación insuficiente.

En baños sin ventanas o con poca circulación de aire, el vapor de la ducha se adhiere a superficies, creando el entorno perfecto para su desarrollo.

El moho es un tipo de hongo que puede crecer en superficies con humedad excesiva y falta de ventilación. Fuente: Freepik.

En cocinas, los restos de comida, la humedad constante y materiales porosos favorecen su aparición. De no atenderse a tiempo, puede expandirse rápidamente y generar manchas oscuras, malos olores y deterioro en los materiales.

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Remedios caseros para eliminar el moho de forma efectiva

Eliminar el moho en baño y cocina no siempre requiere productos industriales. Varios remedios caseros han demostrado ser eficaces cuando se aplican correctamente y con constancia, como:

Vinagre blanco

El vinagre blanco es uno de los métodos más utilizados debido a sus propiedades ácidas, capaces de eliminar esporas en superficies no porosas. Se recomienda aplicarlo directamente sobre la zona afectada, dejar actuar al menos una hora y después frotar con un cepillo antes de enjuagar.

Vinagre blanco es el mejor aliado para combatir el moho del baño. Foto: Freepik

Bicarbonato de sodio

El bicarbonato de sodio es otra alternativa eficaz. Mezclado con agua forma una pasta que ayuda a remover el moho visible sin dañar las superficies. Además, neutraliza los olores. Su combinación con vinagre genera una reacción que potencia su efecto limpiador.

El bicarbonato de sodio combate las bacterias faciales y es exfoliante. Foto: Unsplash

Agua oxigenada

El uso de agua oxigenada destaca por sus propiedades antifúngicas y antibacterianas. De acuerdo con información publicada en Clinical Microbiology Reviews, puede aplicarse con un pulverizador sobre la zona afectada, dejar actuar unos 10 minutos y retirar con un paño o cepillo. Este método no genera vapores tóxicos, por lo que resulta ideal para espacios cerrados.

Cloro diluido

En situaciones más severas, el cloro diluido puede ser una solución más potente. Se recomienda mezclar una parte de cloro con tres de agua, aplicar sobre la superficie, dejar actuar entre 10 y 15 minutos y posteriormente frotar y enjuagar.

Su uso debe realizarse con precaución, asegurando una adecuada ventilación y evitando mezclarlo con otros productos para prevenir reacciones peligrosas.

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