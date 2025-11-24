¿Cómo limpiar cortinas y mamparas de baño para eliminar cal, moho y suciedad?

El baño es uno de los espacios del hogar donde más humedad y calor se concentra, lo que facilita la aparición de hongos y bacterias. Tanto las cortinas como las mamparas y otros objetos están en contacto constante con agua, jabón, productos de ducha y cabello, por lo que limpiarlos con frecuencia es esencial para mantener un ambiente higiénico.

Afortunadamente, existen métodos sencillos para eliminar el sarro y otros tipos de suciedad, ya sea en cortinas de baño, vidrio o superficies húmedas. Aquí te explicamos cómo hacerlo de forma práctica y con materiales que seguramente ya tienes en casa.

Materiales que vas a necesitar

De acuerdo con el sitio especializado en limpieza y orden del hogar Cleanipedia, para una limpieza profunda solo necesitarás una bañadera o recipiente grande, jabón líquido, agua, varias toallas y, si decides usarla, una lavadora. Estos elementos serán suficientes para realizar un lavado eficiente y sin complicaciones.

¿Cómo lavar la cortina de baño en 5 pasos?

Retira las argollas o anillos de la cortina.

Déjala en remojo en agua con jabón líquido durante varias horas, idealmente toda la noche, para aflojar la suciedad.

Si presenta hongos o manchas difíciles, frótala con un cepillo de dientes o uno de cerdas suaves.

Lava a mano o en lavadora. Si eliges lavadora, añade un par de toallas para evitar que la cortina se dañe.

Sécala al aire libre, evitando la secadora. Para desinfectarla y quitar malos olores, agrega vinagre durante el lavado o en el enjuague.

¿Cómo limpiar la cortina y blanquearla?

Para devolverle su aspecto original, sumérgela en agua tibia con jabón líquido y agrega media taza de bicarbonato de sodio, excelente para combatir hongos y eliminar malos olores. Frota las zonas manchadas con un cepillo suave y déjala reposar una hora. Después, enjuaga con agua limpia y déjala secar al aire.

Si aún quedan manchas, vuelve a frotar las áreas afectadas, esta vez con vinagre, enjuaga nuevamente y deja secar.

En caso de usar lavadora:

Si es cortina de tela, usa agua tibia (máximo 40 °C).

Si es plástica, opta por un ciclo corto con agua fría. En ambos casos puedes añadir más bicarbonato y vinagre para potenciar el resultado.

¿Cómo limpiar la cortina en caso de hongos?

Si la cortina presenta hongos, prepara una solución en un atomizador mezclando una cucharada de bicarbonato de sodio con tres partes de agua. Rocía directamente sobre las manchas y deja actuar entre 10 y 20 minutos.

Después, frota suavemente con un cepillo —un cepillo de dientes viejo funciona muy bien para zonas pequeñas— y enjuaga con una esponja húmeda y agua fría. Finalmente, deja secar por completo. Si los hongos persisten, repite el proceso hasta eliminarlos por completo.

¿Cómo eliminar manchas amarillas en cortinas de plástico o tela?

Para las manchas amarillas, una solución efectiva es usar alcohol etílico. Mezcla 30 % de alcohol con 70 % de agua y humedece un cepillo de cerdas suaves.

Frota la mancha haciendo movimientos circulares hasta que la mezcla se absorba. No es necesario enjuagar: deja que el producto se evapore y la mancha irá desapareciendo gradualmente.

¿Cómo limpiar mamparas de baño?

La limpieza de las mamparas es clave para mantener la higiene y prolongar su vida útil. Dependiendo del material —vidrio o plástico—, los cuidados pueden variar, pero en todos los casos es fundamental evitar la acumulación de jabón, humedad y suciedad.

Limpieza de la mampara después de la ducha

Justo al terminar de bañarte, deja la mampara abierta para que se ventile y se seque; esto ayuda a prevenir la formación de moho. Luego, puedes aplicar limpiavidrios y retirar los residuos con un paño suave.

Si prefieres una alternativa natural, utiliza vinagre blanco: rocíalo sobre la superficie, deja actuar unos minutos y enjuaga con agua tibia para que el vidrio o plástico recupere brillo.

En caso de hongos, es recomendable usar un limpiador a base de cloro o agua oxigenada. Rocía la zona afectada, deja actuar brevemente y enjuaga con un trapo húmedo para retirar los restos del producto

Mampara de vidrio

Aprovecha el vapor después de una ducha para limpiar, ya que suaviza la suciedad acumulada.

Humedece un trapo de microfibra con un limpiador para vidrios o una mezcla casera de partes iguales de vinagre blanco y agua tibia, y limpia toda la superficie.

Enjuaga y deja secar; si quieres dar brillo, puedes agregar un poco de jugo de limón a la solución.

Mampara de plástico

Para mamparas plásticas, una opción es usar una mezcla de agua y amoníaco (1 parte de amoníaco por 2 de agua) en un rociador, tomando precauciones al manipular este químico.

Rocía la zona sucia, deja actuar entre 10 y 15 minutos y luego enjuaga con agua. Para secar, usa un paño de algodón o microfibra para evitar marcas.

