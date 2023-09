Mitski anuncia único concierto en CDMX, boletos se agotan y sólo quedan memes

Mitski cumplió el sueño de sus fans mexicanos y este 11 de septiembre ofrecerá un show en Ciudad de México. La velada con tintes íntimos, llamada Amateur Mistake, se celebrará en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris.

Los boletos prácticamente volaron en Ticketmaster, lo que desató una serie de memes en redes sociales de fans que no tuvieron ni tiempo de ahorrar, dado que el anuncio llegó apenas unos días antes del evento.

En redes sociales se reportó que el costo de las entradas osciló entre los 828 y los 2 mil 268 pesos por persona, pero algunos fans se reportaron demasiado gastados para hacer el desembolso.

Fue a través de sus cuentas de redes sociales que la artista estadounidense de ascendencia japonesa dio a conocer las veladas acústicas e intimas en América del Norte, Europa y Reino Unido.

Mientras que en Estados Unidos la venta de boletos estuvo ligada a un sorteo, en México las entradas salieron inmediatamente se dio a conocer el anuncio, por lo que se agotaron rápidamente.

Anuncio deja ola de memes en redes sociales

mitski anuncia hoy que viene a méxico, hoy saca a la venta los boletos, hoy se agotan y yo me vengo enterando pic.twitter.com/NSjZLtaNvG — Val ☆ (@delreyval) September 5, 2023

Mitski anunciando su concierto en México con una semana de anticipación pic.twitter.com/T8Fg7LF4sD — twink en terapia (@daveedsc) September 5, 2023

Ya me ví el lunes comiendo con Mitski en el centro antes de su concierto. pic.twitter.com/QDoVTDWao0 — ☄ (@elcometajairo) September 5, 2023

Boletos de Mitski agotados como en 5 minutos wtf 😭 pic.twitter.com/rk02AEm5Sl — ᴊᴏᴛxsᴀᴜʀᴜs ʀᴇx 🦖🩵 (@albertxrex) September 5, 2023

Soñé con mi casi algo ☠️ CULPO A MITSKI POR ESO pic.twitter.com/UioomaooSr — Eve • HEATHERS ERA (@HomosexualMas) August 28, 2023

Mitski viniendo al teatro de la ciudad

Yo: 😍

Mi cuenta del banco: pic.twitter.com/1bP7jNWorm — Jean Michel (@Arggguelles) September 5, 2023

¿Cuándo y dónde será la velada acústica de Mitski?

De acuerdo con la información compartida por la cuenta de Instagram de la artista, ésta se realizará el próximo 11 de septiembre en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. El recinto se ubica en Donceles 36, Centro Histórico.

Mitski. / Foto: Instagram.

¿Quién es Mitski?

Mitsuki Laycock Miyawaki, mejor conocida como Mitski, es una cantante y compositora estadounidense de nacionalidad japonesa. Estudió cine en Hunter Collegue University de Nueva York, pero más tarde cambió a Música en Purchase Collegue.

Su discografía incluye 7 álbumes de estudio: Lush (2012), Retired from Sad, News Career in Bussiness (2013), Bury Me al Makeout Creek (2014), Puberty 2 (2016), Be The Cowboy (2018), Laurel Hell (2022), The Land is Inhospitable And So We Are (2023).

Mitski. / Foto: Instagram

