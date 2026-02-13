Más Información

Historias de San Valentín: perdió su empleo, pero no el amor a su vocación; conductor ofrece terapia psicológica mientras maneja

Historias de San Valentín: perdió su empleo, pero no el amor a su vocación; conductor ofrece terapia psicológica mientras maneja

Supernova Génesis: Alana Flores lanza dardo a Samadhi Zendejas tras su renuncia a la pelea; “yo nunca me he rajado”

Supernova Génesis: Alana Flores lanza dardo a Samadhi Zendejas tras su renuncia a la pelea; “yo nunca me he rajado”

¿Miedo al viernes 13?; estos memes virales prometen salvarte de la mala suerte previo a San Valentín

¿Miedo al viernes 13?; estos memes virales prometen salvarte de la mala suerte previo a San Valentín

Beca Rita Cetina 2026: ¿qué hacer si no recogí mi tarjeta del programa para secundaria?; esta es la solución

Beca Rita Cetina 2026: ¿qué hacer si no recogí mi tarjeta del programa para secundaria?; esta es la solución

3 Secretos para lograr un buen descanso; descubre cómo influye el ambiente de tu habitación, según neuróloga

3 Secretos para lograr un buen descanso; descubre cómo influye el ambiente de tu habitación, según neuróloga

Este , la fecha más temida por supersticiosos y amantes del misterio, volvió a desatar una ola de bromas en redes sociales.

Mientras algunos evitan pasar bajo escaleras o romper espejos para ahuyentar la mala suerte, otros prefieren enfrentar el “mal augurio” con humor y creatividad.

Como ya es tradición en cada viernes 13, usuarios no perdonaron y convirtieron sus temores en memes virales.

Lee también

Los mejores memes del viernes 13

Por medio de la plataforma X, internautas compartieron sus mejores creaciones para aprovechar la ocasión.

Algunos usuarios relacionaron a Jason Voorhees, personaje de la película Viernes 13, con el Día del Amor y la Amistad.

Foto: X
Foto: X
Foto: X
Foto: X

Otros más recurren a sacar las malas vibras este 13 de febrero.

Lee también

Foto: X
Foto: X

Finalmente, un sector del público recreó un famoso meme para rendir tributo al hecho.

Foto: X
Foto: X

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aosr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]