Martes de Frescura en Walmart: ¿cuáles son las ofertas especiales de hoy, 11 de noviembre?

Este 11 de noviembre, Walmart anunció el “Martes de Frescura”, el segundo día de la semana que ofrece descuentos y ofertas imperdibles.
Si esta semana una de tus obligaciones era acudir al súper, hoy martes podrás aprovechar diferentes ofertas, lo mejor es que también se encuentran disponibles en línea.
¿Cuáles son las ofertas especiales hoy, 11 de noviembre?
Las ofertas de hoy van desde, pan, frutas y verduras e incluso otros alimentos.
Ofertas frutas y verduras:
- Aguacate Hass Marketside malla 5 piezas 750 g: $39.90.
- Cilantro: $7.90 por pieza.
- Champiñones: $99.00 por kilo.
- Elote blanco: $6.90 por pieza.
- Jitomate saladet: 12.90 el kilo.
- Limón agrio: $19.90.
- Limón sin semilla: $19.90 por kilo.
- Manzana Gala: $39.90 por kilo.
- Melón chino: $29.90 por kilo.
- Naranja: $29.90 por kilo.
- Pera de Anjou: $29.90 el kilo.
- Perón Golden Chihuahua: $29.90 por kilo
- Pepino: $19.90 por kilo.
- Piña Miel: $16.90 por kilo.
- Plátano Chiapas: $14.90 por kilo.
- Sandía roja: $12.90 el kilo.
- Toronja: $29.90
- Tuna blanca: $29.90 por kilo
- Uva roja: $79.00 por pieza.
Ofertas en carne y pescado:
- Arrachera de res marinada SuKarne 600 g: $209.00
- Barritas de surimi Marketside congelado 454 g: $49.00
- Boneless Pilgrim's naturales 600 g: $175.00
- Camarón coctelero por kg peso aprox por charola 500 g: $189.00/kg
- Carne para hamburguesa American Beef Steak Burguer con arrachera 904 g: $129.00
- Chuleta natural de cerdo por kg peso aprox por charola 700 a 800 g: $114.00
- Fajitas de pechuga natural peso aprox por charola 700 a 900 g: $135.00
- Filete de tilapia por kg peso aprox por charola 800 a 900 g: $115.00/kg
- Tenazas de cangrejo moro Alimentos la Sanitaria 500 g congelado: $249.00
- Molida de res 80/20 por kg peso aprox por charola 700 a 800 g: $142.00.
- Milanesa de pechuga de pollo por kg peso aprox por charola 700 a 800 g: $159.00.
- Milanesa de cerdo por kg peso aprox por charola 700 a 800 g: $114.00
- Nuggets de pollo Del Día empanizados y congelados 500 g: $50.00
- Tenazas de cangrejo moro Alimentos la Sanitaria 500 g congelado: $249.00
Más ofertas:
- Aceite vegetal 1-2-3 1 l: $37.00
- Café soluble Nescafé Clásico 400 g: $220.00
- Harina Gamesa para hot cakes tradicionales 700 g: $40.00
- Queso manchego NocheBuena rebanadas 400g: $120.00
- Leche Santa Clara deslactosada caja con 6 pzas 1l c/u: $175.00
- Paquete de Madalenas Elite 357 g: $85.00
- Yoghurt griego Oikos natural sin azúcar añadida con 12g de proteína 900 g: $89.00.
