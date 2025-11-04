Martes de Frescura en Walmart: conoce las ofertas de locura de hoy, 4 de noviembre

Este 4 de noviembre, Walmart anunció su “Martes de Frescura”, el día de la semana que ofrece ciertos descuentos en algunos de los productos más saludables.

Si en tu lista de pendientes se encontraba ir al super, hoy es día perfecto, aunque, si no te preocupes si no te es posible ir de forma física, las promociones también estarán disponibles en línea.

Las promociones estarán disponibles durante todo el día, tanto en sucursales físicas como a través de su plataforma en línea. Foto: El universal

Estas son algunas de las ofertas de hoy 4 de noviembre

Los precios especiales incluyen artículos como frutas, verduras e incluso pollo y ciertas carnes, te contamos más a continuación:

Promociones en frutas y verduras:

Jitomate saladet: 19.90 el kilo.

Aguacate Hass Marketside malla 5 piezas 750 g: $24.90.

Limón agrio: $19.90.Tuna blanca: $29.90 por kilo

Perón Golden Chihuahua: $29.90 por kilo

Piña Miel: $16.90 por kilo.

Uva roja: $79.00 por kilo.

Uva verde: $79.00 por pieza.

Pepino: $22.90 por kilo.

Manzana Gala: $39.90 por kilo.

Manzana Cosmic Crip: $39.90 el kilo

Manzana pink lady: $39.90

Champiñones: $99.00 por kilo.

Melón chino: $19.90 por kilo.

Manzana Ambrosia: $39.90 el kilo

Naranja: $29.90 por kilo.

Limón sin semilla: $19.90 por kilo.

Toronja: $29.90

Pera de Anjou: $29.90 el kilo.

Promociones en carne, pollo y mariscos:

Molida de cerdo por kg peso aprox por charola 700 a 800 g: $115.00.

Cecina de cerdo adobada por kilo peso aprox por charola 600 a 700 g: $160.00/k

Pechugas sin piel por kg peso aprox por charola 600 a 700 g: $154.00

Molida de res 90/10 por kg peso aprox por charola 400 g: $162.00

Alitas de pollo adobadas por kg peso aprox por charola 900 a 1000 g: $99.00/kg.

Fajitas de pechuga natural peso aprox por charola 700 g: $145.00

Filete de tilapia por kg peso aprox por charola 800 a 900 g: $115.00.

Camarón chico sin cabeza por kg peso aprox por charola 600 a 700 g: $199.00/kg.

Camarón coctelero por kg peso aprox por charola 500 g: $189.00/kg.

Barrita de surimi por kg peso aprox por charola 300 g: $119.00/kg.

Atún ahumado estilo marlín por kg congelado peso aprox por charola 400 g: $265.00/kg.

