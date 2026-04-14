“Malcolm el de en medio” en Venga la Alegría; los mejores memes que dejó la visita de los actores a TV Azteca

El furor por el estreno de los nuevos capítulos de “Malcolm el de en medio” en Disney+ continúa siendo tendencia en redes sociales por el revival de la familia disfuncional que se hizo famosa al inicio de los 2000, por ello, cuando TV Azteca anunció que los actores principales serían invitados a Venga la Alegría, la expectativa de los fans acaparó el ojo mediático.

Fue así que Frankie Muniz, Justin Berfield y Christopher Masterson, aparecieron este martes en el foro del programa matutino donde hablaron sobre el impacto de la sitcom en México, desatando una ola de divertidos memes.

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El regreso de la serie desató la euforia de los fans. Foto: Disney+

Los mejores memes que dejó “Malcolm el de en medio” en Venga la Alegría

Aunque los actores solo aparecieron en un segmento del programa para ser entrevistados, las comparaciones con otros invitados internacionales, que aparentemente se sintieron incomodos con las capsulas de humor como la polémica visita de Katy Perry, no se hicieron esperar.

Así reaccionaron los fans de la serie a la visita de los actores. Foto: Redes Sociales

Desde días anteriores, las advertencias hacia el elenco comenzaron a surgir con divertidas referencias.

Así reaccionaron los fans de la serie a la visita de los actores. Foto: Redes Sociales

Al ser la primera vez que los actores aparecen en un programa de televisión en México, los usuarios hicieron mención a que la sitcom se hizo famosa al ser transmitida durante años en otra televisora.

Así reaccionaron los fans de la serie a la visita de los actores. Foto: Redes Sociales

A pesar de que la producción siguió las peticiones del público, muchos internautas no quedaron satisfechos con el tiempo en pantalla de los actores.

Así reaccionaron los fans de la serie a la visita de los actores. Foto: Redes Sociales

Sin embargo, las ediciones con Inteligencia Artificial de momentos que no aparecieron y hubieran sido épicos, desataron cientos de risas en redes sociales.

Así reaccionaron los fans de la serie a la visita de los actores. Foto: Redes Sociales

Incluso, se hizo viral una foto editada del conductor Capi Pérez disfrazado del amigo de Malcolm, "Stevie Kenaraban".

Así reaccionaron los fans de la serie a la visita de los actores. Foto: Redes Sociales

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