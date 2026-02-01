Luna de Nieve 2026 en México: ¿a qué hora ver el fenómeno astronómico en su máximo brillo HOY, 1 de febrero?

Este domingo 1 de febrero el cielo nocturno se verá iluminado por la Luna de Nieve 2026. Esta es oficialmente la segunda Luna llena del año y promete brindar un espectáculo fascinante que podrá verse desde todo México.

Este plenilunio también llega para inaugurar la serie de fenómenos astronómicos de tendrán lugar durante el mes de febrero, y que van desde un Eclipse Solar Anular hasta la alineación de seis planetas, que de igual manera, será visible en todo el territorio nacional.

Conoce la hora exacta en la que la Luna de Nieve llegará a su máximo esplendor. Foto: DeDinero

¿Por qué se le llama Luna de Nieve a la Luna llena que ocurre en febrero?

De acuerdo con el portal especializado en astronomía, Star Walk, históricamente, se le ha conocido como "Luna de Nieve" al plenilunio que ocurre durante febrero, por ser el mes que deja las nevadas más intensas de la temporada en diversas zonas del hemisferio norte de la Tierra.

Las tribus nativas americanas la asociaban con las condiciones invernales que marcaban el periodo, convirtiéndola en un referente natural.

Esta fase lunar también ha sido conocida como Luna de Hielo, Luna del Oso o Luna del Hambre, denominaciones que reflejan la crudeza del invierno. Las bajas temperaturas, los caminos cubiertos de nieve y la escasez de presas hacían que la caza se volviera complicada, trayendo escasez de alimentos."Es muy interesante recordar estas culturas", señala la investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM, Julieta Fierro.

Este plenilunio recibe su nombre por las fuertes nevadas características de la temporada. Foto: Creada con IA (ChatGPT)

¿A qué hora ver la Luna de Nieve en su máximo esplendor este HOY, 1 de febrero?

Según información del mismo medio, la Luna de Nieve alcanzará su fase llena hoy, domingo 1 de febrero, a las 16:09 horas (tiempo del centro de México).

A pesar de llegar a su máximo esplendor a una hora en la que en el país sigue habiendo luz de día, será posible ver la luna en el cielo acercándose el atardecer, y una vez entrada la noche su resplandor tomará protagonismo en el cielo.

En caso de perderte la posibilidad de observar este plenilunio esta noche, la Luna de Nieve seguirá siendo completamente visible durante la madrugada y la noche de mañana, lunes 2 de febrero.

Es posible que la Luna de Nieve pueda apreciarse durante la puesta de sol este domingo 1 de febrero. Foto: EFE)

*Con información de Miriam De Santos Morales.

