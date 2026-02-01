“Febrero loco” arranca con la mejor avalancha de memes y ambiente de San Valentín; así reaccionaron en X

Más Información

Oficialmente ha arrancado , el mes del amor y la amistad, también famoso por su clima cambiante e impredecible, de donde nace el dicho "febrero loco".

Luego de lo que se sintió como un enero sin fin, usuarios han acudido a redes sociales como X, antes Twitter, para compartir sus mejores memes del arranque del segundo mes del 2026.

Febrero es conocido por ser el mes del amor y la amistad. Foto: AFP
Febrero es conocido por ser el mes del amor y la amistad. Foto: AFP

Febrero arranca con la mejor avalancha de memes en X

Entre quienes ya se alistan y entran en el modo romántico, preparándose para el 14 de febrero, y quienes comentan sobre el frío que ha envuelto a México en los últimos días o cómo este mes suele sentirse como un abrir y cerrar de ojos por ser más corto, estos son los mejores memes que ha dejado el inicio de febrero de 2026.

Memes del arranque de febrero de 2026. Foto: X
Memes del arranque de febrero de 2026. Foto: X

Algunos usuarios comentaron sobre su sentimiento de que febrero será un mes caótico.

Memes del arranque de febrero de 2026. Foto: X
Memes del arranque de febrero de 2026. Foto: X

Otros expresaron que una vez que acabe la temporada de la NFL no saben qué harán con sus domingos.

Memes del arranque de febrero de 2026. Foto: X
Memes del arranque de febrero de 2026. Foto: X

Otros expresaron un poco de tristeza porque pasarán el 14 de febrero solas o solos.

Memes del arranque de febrero de 2026. Foto: X
Memes del arranque de febrero de 2026. Foto: X
Memes del arranque de febrero de 2026. Foto: X
Memes del arranque de febrero de 2026. Foto: X

Por otro lado, hay quienes no tienen interés de ponerle demasiada atención al Día de San Valentín.

Memes del arranque de febrero de 2026. Foto: X
Memes del arranque de febrero de 2026. Foto: X
Memes del arranque de febrero de 2026. Foto: X
Memes del arranque de febrero de 2026. Foto: X
Memes del arranque de febrero de 2026. Foto: X
Memes del arranque de febrero de 2026. Foto: X

Algunos usuarios esperan que el tradicional "febrero sorpréndeme" haga que les llegue un mensaje de esa persona que está archivada.

Memes del arranque de febrero de 2026. Foto: X
Memes del arranque de febrero de 2026. Foto: X

Por último, hay quienes aconsejan que no se compren regalos caros y poco prácticos para este 14 de febrero.

Memes del arranque de febrero de 2026. Foto: X
Memes del arranque de febrero de 2026. Foto: X

