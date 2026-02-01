Más Información
“Febrero loco” arranca con la mejor avalancha de memes y ambiente de San Valentín; así reaccionaron en X
Oficialmente ha arrancado febrero, el mes del amor y la amistad, también famoso por su clima cambiante e impredecible, de donde nace el dicho "febrero loco".
Luego de lo que se sintió como un enero sin fin, usuarios han acudido a redes sociales como X, antes Twitter, para compartir sus mejores memes del arranque del segundo mes del 2026.
Lee también Sarampión en México: ¿me puedo volver a contagiar si ya me dio?; esto se sabe
Febrero arranca con la mejor avalancha de memes en X
Entre quienes ya se alistan y entran en el modo romántico, preparándose para el 14 de febrero, y quienes comentan sobre el frío que ha envuelto a México en los últimos días o cómo este mes suele sentirse como un abrir y cerrar de ojos por ser más corto, estos son los mejores memes que ha dejado el inicio de febrero de 2026.
Algunos usuarios comentaron sobre su sentimiento de que febrero será un mes caótico.
Otros expresaron que una vez que acabe la temporada de la NFL no saben qué harán con sus domingos.
Otros expresaron un poco de tristeza porque pasarán el 14 de febrero solas o solos.
Lee también ¿Cada cuánto limpiar la arena de tu gato?; conoce cómo dejarla impecable
Por otro lado, hay quienes no tienen interés de ponerle demasiada atención al Día de San Valentín.
Algunos usuarios esperan que el tradicional "febrero sorpréndeme" haga que les llegue un mensaje de esa persona que está archivada.
Por último, hay quienes aconsejan que no se compren regalos caros y poco prácticos para este 14 de febrero.
También te interesará:
¿Por qué los pandas gigantes dejaron de estar en peligro de extinción?; conoce la razón
Sarampión en México: ¿dónde y cómo puedes vacunarte contra el virus?
¿Por qué es importante jugar con tu gato? Conoce los beneficios
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
ngmu
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]