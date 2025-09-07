Luna de Cosecha 2025: ¿a qué hora ver el punto máximo del fenómeno astronómico hoy, 7 de septiembre en México?; consulta aquí

Este domingo 7 de septiembre, la Luna de Cosecha iluminará el cielo nocturno en todo México y será un espectáculo que ningún amante de la astronomía querrá perderse.

De acuerdo con National Geographic, el nombre de la Luna de Cosecha, se remonta a las tradiciones de los pueblos originarios, ya que era la luna que brindaba luz adicional durante la temporada de recolección agrícola en el hemisferio norte.

La Luna de Cosecha es el noveno plenilunio del año. Foto: EFE

¿A qué hora ver la Luna de Cosecha este 7 de septiembre?

La Luna de Cosecha 2025 estuvo en su máximo esplendor la noche del 6 de septiembre y hasta la madrugada de este domingo, sin embargo, la cara completa y redonda de la luna seguirá siendo visible toda la noche de hoy 7 de septiembre y hasta la madrugada del 8 de septiembre.

Es entonces cuando la Luna entrará en su fase gibosa menguante, en la que comienza a hacerse "más pequeña", ya que la cara deja de verse totalmente iluminada.

Para ver la Luna este domingo no necesitas de ningún tipo de equipo especial, ya que el plenilunio podrá apreciarse con claridad a simple vista -siempre y cuando las condiciones climatológicas lo permitan-.

¿Qué es la Luna de Cosecha?

La Luna de Cosecha es la novena Luna Llena del año. Este 2025, ha llegado durante los primeros días de septiembre y marca el fin del verano, para dar paso a la siguiente temporada, que llegará el próximo 22 de septiembre, con el equinoccio de otoño.

Este noveno plenilunio también comienza a marcar el fin del 2025. Las Lunas Llenas de los próximos meses serán:

Luna de Cazador: 7 de octubre

7 de octubre Luna de Castor : 5 de noviembre

: 5 de noviembre Luna Fría: 4 de diciembre

