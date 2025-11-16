Los mejores memes que dejó la marcha de la Generación Z

La marcha convocada por el colectivo Generación Z México no sólo tomó las calles, también inundó las redes sociales con una oleada de memes que marcaron la conversación nacional.

Entre plantillas virales, referencias a la cultura pop y críticas políticas disfrazadas de humor, el movimiento encontró en lo digital un espacio paralelo de protesta que amplificó su alcance.

Jóvenes de la "Generación Z" convocan a marcha pacífica en CDMX con banderas de One Piece. Foto: Instagram @somosgeneracionmx

Los mejores memes que dejo la marcha del 15 de noviembre

La marcha organizada por Generación Z México se convirtió en uno de los temas más comentados del día, no solo por la participación presencial, sino por el estallido de creatividad en internet.

Desde las primeras horas, usuarios comenzaron a publicar memes que mezclaban sátira, anime, frases irónicas, bromas internas del mundo digital y referencias políticas que rápidamente se viralizaron.

Captura de pantalla en X

Captura de pantalla en X

Muchos satirizaron que el movimiento atribuido a la Generación Z no provenía realmente de jóvenes de esa generación, sino más bien de personas de la oposición y de las generaciones Boomer y X, quienes intentaban hacerse pasar por Gen Z.

Captura de pantalla en X

Muchos otros se burlaron de los verdaderos fans de One Piece, señalando que, por el simple hecho de portar una prenda del anime, podrían ser considerados “peligrosos” o incluso confundidos como parte de la marcha.

Captura de pantalla en X

Captura de pantalla en X

Captura de pantalla en X

Varios usuarios también compartieron un meme donde se bromea con que la FIFA llegará a México para el Mundial y se encontrará con todo el caos reciente. En la imagen, el personaje entra tranquilo y descubre un desastre total, algo que los internautas usaron para reírse de cómo podría verse la situación desde afuera.

