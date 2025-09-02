Más Información

Los mejores memes que dejó el ritual a Quetzalcóatl de los ministros de la SCJN; usuarios no perdonan

Los mejores memes que dejó el ritual a Quetzalcóatl de los ministros de la SCJN; usuarios no perdonan

Madre de Chloe Malle interpretó a editora de Vogue en “Sex and the City”; así fue el presagio del cargo que ocupa

Madre de Chloe Malle interpretó a editora de Vogue en “Sex and the City”; así fue el presagio del cargo que ocupa

Concierto de Junior H en México; venta de boletos desata la locura con los mejores memes

Concierto de Junior H en México; venta de boletos desata la locura con los mejores memes

Calendario SEP: conoce los puentes y días feriados de septiembre 2025; así quedaron establecidos

Calendario SEP: conoce los puentes y días feriados de septiembre 2025; así quedaron establecidos

Elektra sorprende de nuevo y confirma que los mejores regalos son los que no se planean

Elektra sorprende de nuevo y confirma que los mejores regalos son los que no se planean

El pasado 1 de septiembre, ministros y ministras electos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) recibieron en medio de una Ceremonia Tradicional, elen el Zócalo de la Ciudad de México para enmarcar una nueva etapa del Poder Judicial, presidido por el ministro Hugo Aguilar.

Durante este ritual se solicitó a los ministros que colocaran su mano en el corazón para pedir la guía de , la serpiente emplumada, deidad a quien se hizo referencia como "el dador de vida a nuestro universo”.

“Te pedimos que nos des la fuerza necesaria y que nos conectemos, que nuestras raíces están vivas, que nuestra fuerza sigue existiendo, caminemos por este gran poder del gran Quetzalcóatl, y que guíen nuestros pasos, pensamiento y caminemos como hermanos en el en la humildad en la fraternidad en el compromiso que hoy asume nuestras ministras y nuestros ministros”, se mencionó durante el ritual.

En redes sociales, esta ceremonia causó polémica, pues los usuarios reaccionaron con una épica ola de memes dedicada a Quetzalcóatl, quien se convirtió en "guía y protector" de la SCJN.

Leer también:

Los mejores memes que dejó el ritual a Quetzalcóatl de la SCJN

La supuesta primera reacción de la serpiente emplumada, levantó decenas de risas entre los internautas.

La ceremonia del SCJN desató ingeniosas reacciones en redes sociales. Foto: 'X',
La ceremonia del SCJN desató ingeniosas reacciones en redes sociales. Foto: 'X',

En el imaginario colectivo, Benito Juárez resultó molesto por el papel de la deidad como protector de la justicia.

Leer también:

La ceremonia del SCJN desató ingeniosas reacciones en redes sociales. Foto: 'X',
La ceremonia del SCJN desató ingeniosas reacciones en redes sociales. Foto: 'X',

Cabe destacar que se hizo mención al spin-off de la popular serie "Better Call Saul" protagonizada por Quetzalcóatl.

La ceremonia del SCJN desató ingeniosas reacciones en redes sociales. Foto: 'X',
La ceremonia del SCJN desató ingeniosas reacciones en redes sociales. Foto: 'X',

De igual manera se lanzó un vistazo a las futuras ofrendas de los ministros a Quetzalcóatl.

La ceremonia del SCJN desató ingeniosas reacciones en redes sociales. Foto: 'X',
La ceremonia del SCJN desató ingeniosas reacciones en redes sociales. Foto: 'X',

Las referencias a Los Simpson no se hicieron esperar en esta lluvia de memes.

La ceremonia del SCJN desató ingeniosas reacciones en redes sociales. Foto: 'X',
La ceremonia del SCJN desató ingeniosas reacciones en redes sociales. Foto: 'X',



También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses