Los mejores memes que dejó el ritual a Quetzalcóatl de los ministros de la SCJN; usuarios no perdonan

El pasado 1 de septiembre, ministros y ministras electos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) recibieron en medio de una Ceremonia Tradicional, el bastón de mando de los pueblos indígenas en el Zócalo de la Ciudad de México para enmarcar una nueva etapa del Poder Judicial, presidido por el ministro Hugo Aguilar.

Durante este ritual se solicitó a los ministros que colocaran su mano en el corazón para pedir la guía de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, deidad a quien se hizo referencia como "el dador de vida a nuestro universo”.

“Te pedimos que nos des la fuerza necesaria y que nos conectemos, que nuestras raíces están vivas, que nuestra fuerza sigue existiendo, caminemos por este gran poder del gran Quetzalcóatl, y que guíen nuestros pasos, pensamiento y caminemos como hermanos en el en la humildad en la fraternidad en el compromiso que hoy asume nuestras ministras y nuestros ministros”, se mencionó durante el ritual.

En redes sociales, esta ceremonia causó polémica, pues los usuarios reaccionaron con una épica ola de memes dedicada a Quetzalcóatl, quien se convirtió en "guía y protector" de la SCJN.