Los mejores memes que dejó el ritual a Quetzalcóatl de los ministros de la SCJN; usuarios no perdonan
El pasado 1 de septiembre, ministros y ministras electos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) recibieron en medio de una Ceremonia Tradicional, el bastón de mando de los pueblos indígenas en el Zócalo de la Ciudad de México para enmarcar una nueva etapa del Poder Judicial, presidido por el ministro Hugo Aguilar.
Durante este ritual se solicitó a los ministros que colocaran su mano en el corazón para pedir la guía de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, deidad a quien se hizo referencia como "el dador de vida a nuestro universo”.
“Te pedimos que nos des la fuerza necesaria y que nos conectemos, que nuestras raíces están vivas, que nuestra fuerza sigue existiendo, caminemos por este gran poder del gran Quetzalcóatl, y que guíen nuestros pasos, pensamiento y caminemos como hermanos en el en la humildad en la fraternidad en el compromiso que hoy asume nuestras ministras y nuestros ministros”, se mencionó durante el ritual.
En redes sociales, esta ceremonia causó polémica, pues los usuarios reaccionaron con una épica ola de memes dedicada a Quetzalcóatl, quien se convirtió en "guía y protector" de la SCJN.
Los mejores memes que dejó el ritual a Quetzalcóatl de la SCJN
La supuesta primera reacción de la serpiente emplumada, levantó decenas de risas entre los internautas.
En el imaginario colectivo, Benito Juárez resultó molesto por el papel de la deidad como protector de la justicia.
Cabe destacar que se hizo mención al spin-off de la popular serie "Better Call Saul" protagonizada por Quetzalcóatl.
De igual manera se lanzó un vistazo a las futuras ofrendas de los ministros a Quetzalcóatl.
Las referencias a Los Simpson no se hicieron esperar en esta lluvia de memes.
