Concierto de Junior H en México; venta de boletos desata la locura con los mejores memes

Tras el anuncio del cantante de regional mexicano, Junior H, de su gira “Sad Boyz Tour 2025”, donde recorrerá 13 ciudades diferentes con un épico concierto que incluirá lo mejor de su repertorio, miles de fanáticos se interesaron en el show.

Por tal motivo, este 2 de septiembre, los seguidores del intérprete de “Y Lloro” se volvieron tendencia al abarrotar la página de la boletera “Funticket MX”, donde se registraron filas virtuales de hasta 4 horas de espera.

Al darse cuenta del colapso de la plataforma y ante la desesperación por los boletos, los seguidores de Junior H rápidamente desencadenaron un a ola de memes en redes sociales.

Junior H durante su presentación en el Festival Coachella. Foto: AP.

Los mejores memes que dejó la locura por boletos de Junior H

El éxito del cantante Junior H, ha sido respaldado por plataformas como TikTok, donde sus temas como “Fin De Semana”, “Rockstar” y “Lady Gaga” han sido utilizadas por miles de usuarios en sus clips, consolidándose como uno de los mayores exponentes de los llamados corridos tumbados.

Los fanáticos del cantautor mexicano, esperaron hasta por 4 horas en la fila virtual. Foto: Redes Sociales

Ante la desesperación, los internautas se refugiaron en las redes sociales.

Los fanáticos del cantautor mexicano, esperaron hasta por 4 horas en la fila virtual. Foto: Redes Sociales

Las risas entre los fans no se hicieron esperar con esta lluvia de memes.

Los fanáticos del cantautor mexicano, esperaron hasta por 4 horas en la fila virtual. Foto: Redes Sociales

Los protagonistas fueron los fans que tardaron hasta 4 horas en la fila virtual, sin embargo hubo quienes no alcanzaron un lugar en el sitio de la boletera.

Los fanáticos del cantautor mexicano, esperaron hasta por 4 horas en la fila virtual. Foto: Redes Sociales

Muchos hicieron hicieron uso de más de un dispositivo para asegurar un buen lugar en la fila virtual.

Solo quiero 2 boletos para junior h en cdmx gente😭 pic.twitter.com/I99MYvZuRz — Pao⭐️ (@Paoeyelish) September 2, 2025

