Los mejores memes que dejó el concierto del Malilla en el Palacio de los Deportes; así reaccionaron los fans

El intérprete urbano Fernando Hernández Flores, mejor conocido como “El Malilla”, se presentó el pasado 13 de febrero en el Palacio de los Deportes, donde miles de personas se dieron cita para corear éxitos como “B de Bellako”, “Tiki” y “Mami Tú”.

El fenómeno del reguetón mexa, del cual el artista originario de Valle de Chalco se ha convertido en uno de sus máximos representantes, ha ido en aumento tras el éxito de sus canciones en plataformas como TikTok.

Por ello, su esperada presentación con motivo del Día del Amor, desató una ola de memes en redes sociales.

El reggaetonero se presentó este 13 de febrero en el Palacio de los Deportes. Foto: EFE.

Los mejores memes que dejó el concierto del Malilla en el Palacio de los Deportes

Uno de los aspectos que resaltaron los internautas fue que su show era el mismo día que el concierto de My Chemical Romance en el Estadio GNP.

El show dejó una ola de memes que se volvió tendencia en la red. Foto: 'X'

Debido al punto anterior, los estilos de muchos capitalinos se dividió entre emos y fanáticos del reggaetón.

El show dejó una ola de memes que se volvió tendencia en la red. Foto: 'X'

Las fans se hicieron presentes con los flashbacks del concierto del cantante.

El show dejó una ola de memes que se volvió tendencia en la red. Foto: 'X'

Incluso el mismo Fernando, se unió a los memes debido a la euforia de sus fans.

El show dejó una ola de memes que se volvió tendencia en la red. Foto: 'X'

El concierto fue muy comentado en la red, dejando en claro por qué el cantante 26 años se ha convertido en uno de los principales exponentes del reggaetón mexa.

El show dejó una ola de memes que se volvió tendencia en la red. Foto: 'X'

