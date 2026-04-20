Lluvia de Meteoros Líridas: consejos prácticos para fotografiar el fenómeno astronómico de abril; conoce el paso a paso

En un par de días el cielo nocturno se iluminará con uno de los espectáculos astronómicos más antiguos, dejando momentáneamente destellos de luz en el paisaje: la lluvia de meteoros Líridas 2026.

De acuerdo con el Instituto Geográfico Nacional (IGN), este espectáculo cósmico comenzó su periodo de actividad el pasado jueves 16 de abril y se extenderá hasta el próximo sábado 25 de abril, no obstante, la lluvia de meteoritos Líridas alcanzará su momento de máximo esplendor durante la noche del martes 21 y la madrugada del miércoles 22 de abril.

La lluvia de estrellas Líridas es una de las más antiguas de las que se tiene registro, pues se ha observado desde hace 2 mil 700 años, según información del portal especializado en astronomía, Star Walk.

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Lluvia de Meteoros Líridas 2026; consejos para disfrutar del evento astronómico de abril. Foto: Imagen generada con IA

Este fenómeno astronómico, que podrá observarse desde todo el territorio mexicano, se origina de las partículas de polvo y rocas pertenecientes al cometa C/1861 G1 (Thatcher).

Consejos prácticos para fotografiar la lluvia de meteoros Líridas 2026

De acuerdo con la NASA, estos son algunos consejos útiles para tomar mejores fotografías de esta lluvia de estrellas:

1. Elije el mejor momento para tomar las fotos

Es importante no solo consultar el momento de máximo esplendor del espectáculo (en caso de la lluvia de meteoros Líridas es después de la medianoche y hasta antes el amanecer), sino revisar las condiciones meteorológicas de tu ubicación, así como la fase lunar, pues el exceso de nubes o el brillo de la Luna puede dificultar la observación de los meteoritos.

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Busca un lugar con poca contaminación lumínica. Foto: Creada con IA (ChatGPT)

2. Aléjate de la contaminación lumínica

Si estás en un lugar con demasiada luz, será difícil ver los meteoros más tenues, además de que el resplandor de la luz iluminará demasiado tu imagen. Baja el brillo de la pantalla LCD de la cámara, pues esto ayudará a mantener la vista adaptada a la oscuridad.

3. Usa un tripié

La fotografía de meteoros requiere exposiciones largas, por lo que ni las manos con mejor pulso pueden quedarse absolutamente quietas el tiempo necesario para capturar la foto.

Los tripoides más pesados ayudan a reducir los temblores causados por el viento y los pasos al caminar, pero incluso un tripié ligero será útil. Asegúrate de que esté firme en el piso.

4. Usa un lente gran angular

Un lente gran angular capturará una mayor superficie del cielo y te dará una mejor posibilidad de encontrar algún meteorito en tu toma. Otros lentes con ángulo de visión menos amplios dificultarán la captura.

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Foto: Archivo EL UNIVERSAL

5. Usa un cable o el temporizador de la cámara para disparar el obturador

Aunque el tripié reduce la principal fuente de movimiento de la cámara, incluso una pequeña sacudida al presionar el obturador para capturar la foto, puede hacer que tu toma de exposición prolongada quede borrosa.

Los cables, controles con bluetooth o wifi y el temporizador ayudan a reducir estos movimientos en la cámara.

6. Enfoca tu lente manualmente

En la oscuridad de la noche el enfoque automático puede tener dificultades para centrarse en algo. Configura tu enfoque hacia el infinito y toma algunas imágenes de prueba para poder realizar ajustes.

7. Apunta tu cámara

Aunque en una lluvia de estrellas no se sabe cuándo ni dónde aparecerá un meteoro, sí se sabe el área general desde la que se originará.

"Las lluvias de meteoros reciben su nombre en función del punto en el cielo desde el que parecen irradiar", dice la NASA. En el caso de las Líridas, parecen surgir de la constelación de Lira, cerca de la estrella Vega. Puedes usar aplicaciones de astronomía para ubicar esta constelación en el cielo.

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Una app de astronomía te ayudará a ubicar la constelación de Lira. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

8. Calcula el tiempo de exposición

La NASA explica que: "A medida que la Tierra gira, las estrellas en el cielo parecen moverse, y si tu obturador está abierto el tiempo suficiente, puedes captar parte de ese movimiento. Si deseas evitar el movimiento aparente de las estrellas, puedes seguir la regla del 500. Toma 500 y divídelo por la longitud de tu lente en milímetros. El número resultante es el tiempo en segundos que puedes mantener el obturador abierto antes de que comiences a ver el rastro de las estrellas. Por ejemplo, si usas una lente de 20 mm, 25 segundos (500 dividido por 20) es el tiempo más largo que puedes configurar tu tiempo de exposición antes de que el rastro de las estrellas comience a aparecer en tus imágenes".

NOTA: es importante que recuerdes disfrutar el momento, el espectáculo cósmico y experimentar. Solamente practicando encontrarás qué funciona mejor con tu equipo y cómo prefieres los resultados en tus imágenes.

*Con información e Miriam De Santos Morales.

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