Lluvia de estrellas Perseidas 2025: ¿cuál es el mejor lugar para ver el fenómeno astronómico en México?; esto se sabe

El próximo 12 de agosto se podrá disfrutar de un fenómeno astronómico impresionante, es uno de los más esperados del mes. Se trata de la Lluvia de Estrellas Perseidas.

Esto se debe a que las Perseidas alcanzarán su punto máximo produciendo alrededor de 100 meteoros por hora.

En México se podrá observar en punto de las 09:15 horas. Sin embargo, debido a que días antes la Luna Llena de Esturión se manifestará en el cielo, por lo que el disco lunar iluminado en un 90% deslumbrará el cielo durante toda la noche, eclipsando ligeramente a los meteoros más débiles.

Lee también Luna de Esturión 2025 en México; ¿por qué el fenómeno astronómico afecta el estado del mar?

¿Cuál es el mejor lugar para ver el fenómeno astronómico en México?

Se ha vuelto muy popular realizar excursiones y acampar para observar estos eventos astronómicos, por lo que existen lugares específicos que harán tu experiencia mucho más espectacular con sus paisajes.

De acuerdo con el sitio web “Explore Mexico”, menciona algunos de estos lugares donde podrás disfrutar de cualquier fenómeno astronómico.

Parque Nacional El Chico, Hidalgo: Este es un lugar perfecto, se encuentra cerca de Pachuca y CDMX. Podrás encontrar cabañas, campamentos y senderos, que hacen tu experiencia mucho más cómoda para compartir con familiares, amigos, parejas.

Foto: Rafael Saldaña. Flickr

Lee también Supernova Strikers 2025: Alana Flores calienta combate contra Gala Montes; “Adrián Marcelo me cae de 10”, dice

Nevado de Toluca: Si te gusta algo mucho más aventurero puedes explorar y caminar, aunque no es tan conocido por estas excursiones, es un lugar magnífico por la falta de contaminación lumínica lo que hace que puedas disfrutar del cielo nocturno. Al pasar la noche en el Parque Nacional, podrás acampar o estar en una campaña cercana.

Foto: Facebook "Subsecretaría de Turismo del Gobierno del Estado de México"

Wirikuta, San Luis Potosí: Este es un desierto que permite observar un campo de visión completamente oscuro, lo cual es perfecto para observar las estrellas. Así que puedes sumarle la experiencia de acampar bajo este cielo estrellado.

Foto: iStock

Parque Nacional San Pedro Mártir, Baja California: Es un parque que se encuentra a una gran altura, ofreciendo una vista del cielo despejado del hemisferio norte. Este espacio está controlado y protegido lo que lo convierte en una experiencia con un ambiente limpio. También podrás visitar el Observatorio Astronómico Nacional, donde conocerás proyectos de investigación y disfrutarás de la noche estrellada.

Foto: CONANP

También te interesará:

South Park se enfrenta a ICE en nuevo episodio; se mofan de Kristi Noem y JD Vance

Yeri Mua revela fanatismo por Florinda Meza; así elogio la influencer a la viuda de Chespirito

¿Hubo romance entre Lesslie Polinesia y Bryan Skabeche?; conoce la historia que ha sido tendencia en redes sociales

xmg/aosr