¿Hubo romance entre Lesslie Polinesia y Bryan Skabeche?; conoce la historia que ha sido tendencia en redes sociales

Durante años, las redes sociales especularon sobre un supuesto romance entre Lesslie Polinesia y Bryan Skabeche, conocidos creadores de contenido que colaboraron con frecuencia.

Ambas partes siempre negaron cualquier vínculo más allá de la amistad, atribuyendo los rumores a un fenómeno de "shippeo" popular entre sus seguidores .

Sin embargo, hace unos días se filtró una carta con un mensaje privado de Bryan hacia Lesslie, con la que se pudo confirmar muchos rumores, desatando una ola de reacciones y teorías entre influencers y fans.

¿Hubo romance entre Lesslie Polinesia y Bryan Skabeche?

Recientemente se filtró una carta escrita por Bryan hacia Lesslie en una presentación de Prezi, donde se puede ver a ambos youtuber demostrándose su afecto.

En la presentación se escucha la canción: “A Thousand Years” de Christina Perri.

Asimismo, se aprecia la frase: “Estoy pensando en ti las 24 horas del día, los 365 días durante 29 meses”.

Entre las teorías de sus seguidores y sobre la información que sustrajeron de la carta que contenía fechas importantes, se puede ver que su relación comenzó en el año 2011 y terminó alrededor del año 2020 debido a una supuesta infidelidad por parte de Bryan.

Tras la filtración de la carta, a través de un comentario emitido en la plataforma X, Byran Skabeche pidió a sus seguidores no involucrar a su actual pareja por respeto a su relación.

Byran Skabeche pidió a sus seguidores no involucrar a su actual pareja.

Aunque de momento Lesslie Polinesia no ha salido a dar un comunicado oficial al respecto, muchos de sus seguidores comenzaron a recopilar videoclips de ella, dando declaraciones y contando su historia con un exnovio que la llevó a la depresión y que tuvo muchos problemas porque empezó a hacerse famosa y a su ex no le agradaba.

bryan skabeche es un pendejo, como vas a cortar a leslie solo porque su éxito, y en cima negó que jamás había tenido un san valentín con novia, cundo le escribió la carta a less

pic.twitter.com/NLhmtL7L4m — ju (@karolsmajo) August 2, 2025

