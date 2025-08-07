Yeri Mua revela fanatismo por Florinda Meza; así elogio la influencer a la viuda de Chespirito

Durante una entrevista en el canal de El Escorpión Dorado, la influencer Yeri Mua expresó su respeto hacia Florinda Meza, a quien considera una figura fuerte y digna de admiración, pese a las críticas.

La joven también reflexionó con humor sobre si habría tomado decisiones similares en el terreno sentimental.

Una figura del pasado, en el radar de una estrella digital

Yeri Mua, influencer mexicana con millones de seguidores en redes sociales, sorprendió a sus fans durante una charla con el youtuber El Escorpión Dorado. Con tono espontáneo y entre risas, reveló su asombro por compartir un espacio que alguna vez ocupó la actriz Florinda Meza. “No puedo creer que estoy sentada donde se sentó Florinda Meza”, dijo, mientras recordaba que su mejor amigo la llama entre bromas “Doña Sordina”.

Esto dio mucho de qué hablar, ya que recientemente volvió al centro de la conversación pública con el estreno de Chespirito: Sin Querer Queriendo, la serie biográfica de Roberto Gómez Bolaños en HBO Max.

En esta producción, Meza aparece retratada como una figura dominante y polémica, lo que ha desatado fuertes reacciones en redes sociales.

A diferencia de muchos comentarios negativos en torno a la representación de Florinda Meza, Yeri Mua optó por un enfoque empático. Describió a la actriz como una mujer fuerte que ha sabido enfrentar las críticas. “Es bien perra, loba, comelona”, afirmó.

La joven influencer, conocida por su estilo irreverente, rescata así la imagen de una mujer que, aunque criticada, fue clave en la historia de la comedia mexicana y que acompañó a una de sus figuras más queridas.

“A mí me gustan los chacales”: marca distancia en el terreno amoroso

Pese a la admiración, Yeri Mua también dejó en claro que no comparte todas las decisiones de vida de Meza. Particularmente, hizo referencia a la relación sentimental de la actriz con Roberto Gómez Bolaños, conocida por la diferencia de edad entre ambos. “La neta no, a mí no me gustan más grandes… a mí me gustan los chacales”, bromeó Yeri Mua, manteniendo su estilo frontal y despreocupado.

El fenómeno mediático alrededor de Chespirito: Sin Querer Queriendo no solo ha revivido recuerdos de una época dorada en la televisión mexicana, sino que también ha reabierto debates sobre la vida personal de sus protagonistas. En ese contexto, las opiniones de influencers como Yeri Mua se convierten en termómetros culturales que revelan cómo los jóvenes reinterpretan a los personajes del pasado.

